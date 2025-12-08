Ηράκλειο: Αποχώρησαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι από την πίστα του αεροδρομίου - Παραμένουν στον αερολιμένα

Λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα της Δευτέρας 8-12-2025 και μετά από τρεις ώρες κινητοποίησης μέσα στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης», αποχώρησαν τελικά οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που βρέθηκαν στην πίστα του αερολιμένα στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους που ξεκίνησαν σήμερα το πρωί.

Οι λειτουργίες του αεροδρομίου ανεστάλησαν ενώ ακυρώθηκαν και όλες οι πτήσεις μέχρι τις 17:00 το απόγευμα. Το κλίμα θύμιζε... εμπόλεμη ζώνη με επεισόδια μεταξύ μερίδας των συγκεντρωμένων και δυνάμεων της Αστυνομίας που είχαν παραταχθεί στο σημείο εμποδίζοντας τους αγρότες και κτηνοτρόφους να μπουν στο αεροδρόμιο.

Σημειώνεται ότι οι όσοι έσπασαν την περίφραξη του αεροδρομίου και κατέστρεψαν περιπολικά έχουν ταυτοποιηθεί και σύμφωνα με πληροφορίες θα διωχθούν σύμφωνα με την νομοθεσία περί εγκληματικής οργάνωσης.

Μετά την αποχώρηση των διαμαρτυρόμενων από την πίστα του αεροδρομίου, θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας, προκειμένου οι πτήσεις και οι λειτουργίες να ξεκινήσουν και πάλι κανονικά.

Πάντως, πλήθος αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, εξακολουθεί να βρίσκεται εντός και εκτός του κτιρίου του αεροδρομίου «Ν.Καζαντζάκης», τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν επ' αόριστον.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος των Κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης ανέφερε ότι το πρωί της Τρίτης θα γίνει νέα συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής ώστε να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις.

