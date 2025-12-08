Αγρότες και κτηνοτρόφοι παίζουν ποδόσφαιρο στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου – Δείτε βίντεο

Αγρότες και κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στη μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, κάνουν… πασούλες στον αεροδιάδρομο του «Νίκος Καζαντζάκης», στο Ηράκλειο της Κρήτης

Newsbomb

Αγρότες και κτηνοτρόφοι παίζουν ποδόσφαιρο στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου – Δείτε βίντεο
GLOMEX.
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πετροπόλεμος, συμπλοκές «σώμα με σώμα», αναποδογυρισμένα περιπολικά και επιθέσεις με κατσούνες στους ένστολους. Αυτές είναι μερικές από τις εικόνες στον απόηχο της μαζικής διαμαρτυρίας αγροτών και κτηνοτρόφων στην Κρήτη, ενώ, μεγάλη ομάδα διαδηλωτών εισέβαλε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Αποφασίστηκε άμεσα η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου και διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων και την αποκατάσταση της λειτουργίας του.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι αγρότες θα λάβουν αποφάσεις μέσα στις επόμενες ώρες και συλλογικά θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα του αγώνα τους.

Πάντως, ορισμένοι εκμεταλλεύτηκαν την… ησυχία στις πίστες του αεροδρομίου και με μία μπάλα ποδοσφαίρου άρχισαν τις πασούλες.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της έντασης σημειώθηκε πετροπόλεμος και ρίψη χημικών από την Ελληνική Αστυνομία. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο ξεκίνησαν από το Παγκρήτιο Στάδιο με μηχανοκίνητη πορεία και προορισμό το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:20ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Καθυστερήσεις 25' στην Αττική Οδό

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι παίζουν ποδόσφαιρο στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου – Δείτε βίντεο

17:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ίλιον: Ανήλικος κατήγγειλε περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας – Συνελήφθη αστυνομικός

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Τσουνάμι «χτύπησε» Αομόρι και το Χοκαίντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Για εγκληματική οργάνωση διώκονται αγρότες που εισέβαλαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και κατέστρεψαν περιπολικό - Δείτε φωτογραφίες

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Τενερίφη: Τέσσερις τουρίστες νεκροί από νέα θαλασσοταραχή – Τρεις τραυματίες, ένα άτομο αγνοείται

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο αγροτών στο Ηράκλειο: Εικόνες καταστροφής σε σταθμευμένα οχήματα από τον πετροπόλεμο

16:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Η αποθέωση του «100άρη» Μουκουντί – Ο Ηλιόπουλος του έδωσε αναμνηστική φανέλα (βίντεο)

16:53LIFESTYLE

Μπέττυ Μαγγίρα: Ξέσπασε η Τζο Κουτσοκώστα για τη συνεργασία τους – «Τουλάχιστον το παραδέχεσαι»

16:37ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΤΑΔ: Υπογραφή σύμβασης μίσθωσης με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το κτήριο του Δημαρχείου

16:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το ημερολόγιο ενός τρελού. Η σπουδαία παράσταση του Στάθη Λιβαθινού επιστρέφει για 2η χρονιά

16:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι νέοι δεν βρίσκουν δουλειά και όλοι δαιμονοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη – Τι ισχύει πραγματικά, σύμφωνα με οικονομολόγο

16:31LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν υπέρ και ποιες κατά του Ισραήλ

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Προανήγγειλε εκτελεστικό διάταγμα για ενιαία έγκριση εφαρμογών AI

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες για τις φετινές Χρυσές Σφαίρες - Αναλυτική λίστα

16:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ζήστε το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας στην Τεχνόπολη από 27 έως 29 Μαρτίου

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Φαράγγι του Αμπά: Νεκρός ο 40χρονος περιπατητής

16:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης από Βρυξέλλες: «Η Ελλάδα εφαρμόζει αυστηρή, αλλά απολύτως νόμιμη μεταναστευτική πολιτική»

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε όλη την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότης κατά αστυνομικού με την... κατσούνα - Η φωτογραφία από τα Χανιά που έγινε viral

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Για εγκληματική οργάνωση διώκονται αγρότες που εισέβαλαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και κατέστρεψαν περιπολικό - Δείτε φωτογραφίες

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Τσουνάμι «χτύπησε» Αομόρι και το Χοκαίντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Ατμοσφαιρικό «βουνό» πάνω από τη Μεσόγειο - Αλλάζει το μοτίβο καιρού τα Χριστούγεννα

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Φαράγγι του Αμπά: Νεκρός ο 40χρονος περιπατητής

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: Μαθητής γυμνασίου υπέστη ηλεκτροπληξία στο σχολείο - Κατάληψη κάνουν οι μαθητές

17:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ίλιον: Ανήλικος κατήγγειλε περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας – Συνελήφθη αστυνομικός

13:57LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

16:53LIFESTYLE

Μπέττυ Μαγγίρα: Ξέσπασε η Τζο Κουτσοκώστα για τη συνεργασία τους – «Τουλάχιστον το παραδέχεσαι»

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Πιτσιρικάς έκανε χειρονομίες στην κάμερα του ΣΚΑΪ και ο Κούτρας εκνευρίστηκε

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στην πίστα του αεροδρομίου έφτασαν οι αγρότες - Διακοπή πτήσεων

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο τροχαίο με δύο νεκρούς και εγκατάλειψη στην Ξάνθη: Θύματα ο οδηγός δικύκλου και ο συνοδηγός του αυτοκινήτου

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι παίζουν ποδόσφαιρο στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου – Δείτε βίντεο

14:51LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Καινούργιου, Λιάγκας και Τσιμτσιλή για τη μάχη της ψυχολόγου με τον καρκίνο - «Αποτελεί φωτεινό παράδειγμα, δίνει μήνυμα ζωής»

11:05LIFESTYLE

«Ενημέρωσα την ομάδα να επιστρέψουμε Αθήνα... Η αμοιβή μας ήταν €11.000 και όχι €26.300 όπως ανακοίνωσε ο δήμος»: Ο Θεοφάνους εξηγεί την απουσία του από χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Ναύπλιο

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βρετανία για τη μεταλλαγμένη «σούπερ γρίπη» - «Ξαναζούμε εποχές κορονοϊού»

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Η μητέρα του δίχρονου σπάει τη σιωπή της - «Δεν θα ξαναδούμε το χαμογελαστό του πρόσωπο»

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Περιμένοντας τον μεγάλο σεισμό των 18.000 θανάτων και των 535 δισεκατομμυρίων δολαρίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ