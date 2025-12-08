Αγρότες και κτηνοτρόφοι παίζουν ποδόσφαιρο στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου – Δείτε βίντεο

Πετροπόλεμος, συμπλοκές «σώμα με σώμα», αναποδογυρισμένα περιπολικά και επιθέσεις με κατσούνες στους ένστολους. Αυτές είναι μερικές από τις εικόνες στον απόηχο της μαζικής διαμαρτυρίας αγροτών και κτηνοτρόφων στην Κρήτη, ενώ, μεγάλη ομάδα διαδηλωτών εισέβαλε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Αποφασίστηκε άμεσα η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου και διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων και την αποκατάσταση της λειτουργίας του.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι αγρότες θα λάβουν αποφάσεις μέσα στις επόμενες ώρες και συλλογικά θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα του αγώνα τους.

Πάντως, ορισμένοι εκμεταλλεύτηκαν την… ησυχία στις πίστες του αεροδρομίου και με μία μπάλα ποδοσφαίρου άρχισαν τις πασούλες.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της έντασης σημειώθηκε πετροπόλεμος και ρίψη χημικών από την Ελληνική Αστυνομία. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο ξεκίνησαν από το Παγκρήτιο Στάδιο με μηχανοκίνητη πορεία και προορισμό το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».