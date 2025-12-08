Αγρότης κατά αστυνομικού με την... κατσούνα - Η φωτογραφία από τα Χανιά που έγινε viral

Επικίνδυνες διαστάσεις έχουν λάβει τα επεισόδια στην Κρήτη στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε επίθεση αγρότη κατά αστυνομικού της δύναμης των ΜΑΤ με... κατσούνα.

Σήμερα το μεσημέρι, επεισόδια σημειώθηκαν και στο αεροδρόμιο Χανίων όπου οι αγρότες προχώρησαν στον αποκλεισμό του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ έγινε χρήση χημικών και έγινε λόγος για έναν τραυματία αστυνομικό. Αρχικά οι αγρότες κατευθύνθηκαν στην πύλη του αεροδρομίου για να διαμαρτυρηθούν η αστυνομία δεν τους επέτρεψε με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση.

Επίσης οι αγρότες αναποδογύρισαν περιπολικό.

