Ηράκλειο: Ανοίγει για λίγες ώρες το αεροδρόμιο Ηρακλείου - Ποιες πτήσεις θα πραγματοποιηθούν

Για λίγες ώρες ανοίγει το αεροδρόμιο Ηρακλείου - ως τις 23.00 τη νύχτα.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο αεροδρόμιο «Ν.Καζαντζάκης» θα προσγειωθούν πτήσεις από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο και Κωνσταντινούπολη, που ακολούθως θα αναχωρήσουν μεταφέροντας επιβάτες από το Ηράκλειο.

Υπενθυμίζεται ότι η κινητοποίηση των αγροτοκτηνοτρόφων, τη Δευτέρα, είχε δύο «πόλους», το Ηράκλειο και τα Χανιά. Και στις δύο περιπτώσεις σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια μεταξύ των αγροτοτηνοτρόφων και δυνάμεις των ΜΑΤ που κατέληξαν στον αποκλεισμό των δύο αεροδρομίων.

Σημειώνται ότι δύο πτήσεις μια από Αθήνα και μια από Ρόδο αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω ενώ δέκα πτήσεις ακυρώθηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες αγρότες έκαναν συνέλευση και ενημέρωσαν τους πολίτες στο αεροδρόμιο πως θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 23:00 και σχεδιάζουν να το κλείσουν εκ νέου το πρωί της Τρίτης.

Την ίδια ώρα στο αεροδρόμιο των Χανίων είναι ξανά σε λειτουργία. Θα πραγματοποιείται μία πτήση ανά τρεις ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το μεσημέρι σημειώθηκε ένταση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου ανάμεσα στους αγροτοκτηνοτρόφους και τις δυνάμεις της αστυνομίας. Μάλιστα άνδρες της αστυνομίας έκαναν χρήση χημικών με τους αγρότες να εκτοξεύουν πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με ανακοίνωσή της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου καταδίκασε τα επεισόδια.

