Αγρότες: Άγρια επεισόδια στο Ηράκλειο, αναστάτωση σε αεροδρόμια και λιμάνια – Νέο μπλόκο στη Νάουσα

Από μεγάλη ένταση και άγρια επεισόδια σημαδεύτηκαν οι κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων τη Δευτέρα (08/12), ανά την ελληνική επικράτεια.

Στο Ηράκλειο και τα Χανιά, άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα συγκρούστηκαν «σώμα με σώμα» με αστυνομικές δυνάμεις, ενώ, ομάδες ατόμων εισέβαλαν και στην πίστα προσγείωσης – απογείωσης του αερολιμένα «Νίκος Καζαντζάκης», προκαλώντας προβλήματα και καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις. Το αεροδρόμιο των Χανίων αποκλείστηκε επίσης από διαδηλωτές.

Οι εικόνες από τις στιγμές έντασης είναι συγκλονιστικές. Οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ υπήρξαν και επιθέσεις σε περιπολικά, με ένα μάλιστα να ανατρέπεται ύστερα από επέμβαση θερμόαιμων αγροτών.

Οι υπαίτιοι έχουν ταυτοποιηθεί και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία – οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης, παρακώλυση συγκοινωνιών.

Μέχρι στιγμής, η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο και για τα γεγονότα στα Χανιά έχει σχηματιστεί δικογραφία για 10 άτομα.

Όσον αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, πολύωροι αποκλεισμοί πραγματοποιήθηκαν σε αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα, στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, καθώς και στα σύνορα με τη Βουλγαρία στον Προμαχώνα και την Εξοχή, με τους αποκλεισμούς να αφορούν τόσο την είσοδο, όσο και την έξοδο από τη χώρα.

Στο τελωνείο Ευζώνων, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε τετράωρο αποκλεισμό έως τις 16:00. Στο τελωνείο Προμαχώνα, υπήρξε οκτάωρος αποκλεισμός για φορτηγά, ενώ, η διέλευση αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ανοιχτή, με τους συμμετέχοντες να ενισχύονται συνεχώς και από άλλους φορείς του κλάδου.

Τα ενεργά μπλόκα:

Νίκαια – Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Θεσσαλία)

Ε65 – Καρδίτσα και Διόδια Λόγγου (Τρίκαλα, Θεσσαλία)

Κόμβος Μικροθηβών (Μαγνησία, Θεσσαλία)

Κόμβος Ξυνιάδας – Δομοκός / Ε65 (Φθιώτιδα, Στερεά Ελλάδα)

Κόμβος Δερβενίου (Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία)

Κόμβος Γυψοχωρίου (Πέλλα, Κεντρική Μακεδονία)

Κόμβος Φιλώτα – Κοζάνη-Φλώρινα (Δυτική Μακεδονία)

Τελωνείο Νίκης (Φλώρινα, Δυτική Μακεδονία)

Τελωνείο Ευζώνων (Κιλκίς, Κεντρική Μακεδονία)

Τελωνείο Προμαχώνα (Σέρρες, Ανατολική Μακεδονία)

Τελωνείο Κήπων (Έβρος, Θράκη)

Κόμβος Ορμενίου (Βόρειος Έβρος, Θράκη)

Κόμβος Μουσθένης – Εγνατία Οδός (Ανατολική Μακεδονία)

Κάστρο Βοιωτίας – Εθνική Οδός (Στερεά Ελλάδα)

Ορχομενός – Είσοδος πόλης (Στερεά Ελλάδα)

Κιάτο – Πλευρικά Διόδια (Πελοπόννησος)

Μεσσήνη – Παλαιός Σταθμός ΟΣΕ (Πελοπόννησος)

Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου (Κρήτη)

Κόμβος Σούδας – Χανιά (Κρήτη)

Αεροδρόμιο Χανίων (Ι. Δασκαλογιάννης, Κρήτη)

Λιμάνι Ηρακλείου (Κρήτη)

Αεροδρόμιο Ηρακλείου (Ν. Καζαντζάκης, Κρήτη)

Κόμβος Νέων Κερδυλίων – Σέρρες (Κεντρική Μακεδονία)

Λούρος – Πρέβεζα (Ήπειρος)

Λιμάνι Μυτιλήνης (Βόρειο Αιγαίο)

Κόμβος Κάτω Αχαΐας – Εθνική Οδός Πατρών – Πύργου (Δυτική Ελλάδα)

Κόμβος Κουρλαμπά – Εθνική Οδός Πατρών – Τριπόλεως (Δυτική Ελλάδα)

Κόμβος Αγγελοκάστρου – Αιτωλοακαρνανία (Δυτική Ελλάδα)

Διόδια Σιάτιστας – Εγνατία Οδός (Δυτική Μακεδονία)

Κόμβος Άρνισσας – Πέλλα (Κεντρική Μακεδονία)

Κόμβος Καλπακίου – Ιωάννινα (Ήπειρος)

Λεχαινά – Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Δυτική Ελλάδα)

Ερυθρές (Κριεκούκι, Αττική)

Κόμβος Μπράλου (Φθιώτιδα, Στερεά Ελλάδα)

Γέφυρα Σελινούντα – Αίγιο (Δυτική Ελλάδα)

Τελωνείο Εξοχής – Δράμα (Ανατολική Μακεδονία)

Κόμβος Καστανεών – Βόρειος Έβρος (Θράκη)

Ιτέα – Φωκίδα (Στερεά Ελλάδα)

Τούνελ Κατερίνης – Πιερία (Κεντρική Μακεδονία)

Διόδια Ακτίου – Βόνιτσα (Δυτική Ελλάδα)

Τρία Μοναστήρια – Ρέθυμνο (Κρήτη)

Μεγάλα Χωράφια – Χανιά (Κρήτη)

Χαλκηδόνα – Θεσσαλονίκη (Κεντρική Μακεδονία)

Κόμβος Πύργου – Ηλεία (Δυτική Ελλάδα)

Κόμβος Μαλαχιά – Άργος (Πελοπόννησος)

Γέφυρα Ευρώτα – Σπάρτη (Πελοπόννησος)

Παχιά Άμμος – Λασίθι (Κρήτη)

Κόμβος Κουλούρας – Ημαθία (Κεντρική Μακεδονία)

Κόμβος Νησελίου – Ημαθία (Κεντρική Μακεδονία)

Κόμβος Πεζών – Ηράκλειο (Κρήτη)

Διασταύρωση Βαγίων – Παλαιά Εθνική Οδός (Στερεά Ελλάδα)

Διασταύρωση Μαυρολεύκης – Δράμα (Ανατολική Μακεδονία)

Διασταύρωση Κοκκινογείων (Προσοτσάνη) – Δράμα (Ανατολική Μακεδονία)

Κόμβος Τρίγλιας – Χαλκιδική (Κεντρική Μακεδονία)

Φίλιπποι – Καβάλα (Ανατολική Μακεδονία)

Χρυσούπολη – Καβάλα (Ανατολική Μακεδονία)

Γέφυρα Άρτας – Άρτα (Ήπειρος)

Γέφυρα Ξηροπήγαδου – Ναυπακτία (Δυτική Ελλάδα)

Κόμβος Αταλάντης – Φθιώτιδα (Στερεά Ελλάδα)

Χανδρινού – Μεσσηνία (Πελοπόννησος)

Γερακάρι (Αγιόκαμπος) – Λάρισα (Θεσσαλία)

Διασταύρωση Πυργετού – Δέλτα Πηνειού (Θεσσαλία)

Γέφυρα Ευήνου – Αιτωλοακαρνανία (Δυτική Ελλάδα)

Κόμβος Θήβας – Εθνική Οδός (Στερεά Ελλάδα)

Ελασσόνα – Λάρισα (Θεσσαλία)

Άγιος Μάμας – Χαλκιδική (Κεντρική Μακεδονία)

Κομπότι – Άρτα (Ήπειρος)

Ιστιαέα – Βόρεια Εύβοια (Στερεά Ελλάδα)

Κήρινθος – Μαντούδι (Στερεά Ελλάδα)

Αεροδρόμιο Ιωαννίνων (Βασιλεύς Πύρρος, Ήπειρος)

Μερικοί αποκλεισμοί:

Διόδια Μαλγάρων – Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Κεντρική Μακεδονία)

Κόμβος Δυτικής Κομοτηνής – Εγνατία (Θράκη)

Οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, αλλά το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό.

Κινητοποιήσεων συνέχεια σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλο, Πάτρα, Κρήτη

Τουλάχιστον 20 μπλόκα είναι ενεργά από τη Λάρισα και βορειότερα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι έλαβαν αποφάσεις που περιλαμβάνουν αποκλεισμούς σε κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου, το κτήριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα εκτείνονται από τις Μικροθήβες και τη Λάρισα μέχρι την Ξάνθη και την Κομοτηνή.

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν το μεσημέρι και οι αγρότες της Καρδίτσας έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα και σε μία συμβολική κίνηση άδειασαν ζωοτροφές στο οδόστρωμα. Επίσης, εκπρόσωποι των αγροτών επέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματα, ενώ, στη συνέχεια αποχώρησαν και κατευθύνθηκαν στο μπλόκο που έχει στηθεί πάνω στον Ε–65.

Το πρώτο μπλόκο μέσα στον νομό Χαλκιδικής πρόκειται να στηθεί στις 12:00, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής, ενώ, δεκάδες τρακτέρ θα επιχειρήσουν μέσα στο επιβατικό λιμάνι του Βόλου. Θα κάνουν έναν μεγάλο κύκλο από την είσοδο στην έξοδο, και στην συνέχεια θα γίνει αποκλεισμός του εμπορευματικού τομέα στην Μπουρμπουλήθρα, σύμφωνα με τοπικά Μέσα ενημέρωσης.

Ακόμη, ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα το κλείσιμο της Εθνικής οδού Καλαμάτας – Μεσσήνης ύστερα από την ηχηρή παρουσία των αγροτών του νομού, αρχικά στην Καλαμάτα. Στη Νάουσα, προγραμματίζεται για το πρωί νέο μπλόκο στη διασταύρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν και οι αγρότες σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία, «κόβοντας» μεγάλες οδικές αρτηρίες. Περισσότερα από 100 τρακτέρ από το μπλόκο Ερυμάνθου και την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων επιχείρησαν να περάσουν στο κέντρο της Πάτρας, ωστόσο, ισχυρή αστυνομική δύναμη δεν επέτρεψε της είσοδο των βαρέων οχημάτων στην πόλη.

Στη συνέχεια, οι διαμαρτυρόμενοι μετακινήθηκαν προς τον κόμβο Γλαύκου, στήνοντας νέο μπλόκο με αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας. Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στον κόμβο του Αγγελοκάστρου, επισημαίνοντας εκ νέου ότι δεν πρόκειται να κάνουν «βήμα πίσω».

Αποκλεισμένη παραμένει η είσοδος του λιμανιού της Μυτιλήνης, εμποδίζοντας μάλιστα τη φόρτωση του πλοίου «Διαγόρας», το οποίο αναχώρησε χωρίς επιβάτες.

