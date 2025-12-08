Αγροτικές κινητοποιήσεις: Νέο μπλόκο στη διασταύρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νάουσας

Ένα νέο αγροτικό μπλόκο στήθηκε σήμερα στη διασταύρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νάουσας, όπου οι αγρότες της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας ενίσχυσαν την παρουσία τους στο δρόμο.

Το μεσημέρι προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Βέροιας- Σκύδρας, ενώ ανάλογη κινητοποίηση προγραμματίζεται και για αύριο. Η ακριβής ώρα θα καθοριστεί σε νέα γενική συνέλευση των συμμετεχόντων, που θα πραγματοποιηθεί νωρίς το μεσημέρι.

Στα αιτήματα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας συμπεριλαμβάνονται η καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση καθώς και της βασικής ενίσχυσης, θέσπιση κατώτερων εγγυημένων τιμών που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας, μείωση του κόστους παραγωγής., αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια, να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Παράλληλα, στα αιτήματα συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα. Για την κτηνοτροφία ειδικότερα, τίθεται το ζήτημα της ευλογιάς και ζητείται εμβολιασμός των ζώων, πλήρης αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών, στήριξη όλων των υπολοίπων αιτημάτων των κτηνοτρόφων και αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητείται να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα των επιτηδείων στη δημοσιότητα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

