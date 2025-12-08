Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων- Αθηνών - Τραυματίστηκε 23χρονη μοτοσικλετίστρια
Η οδηγός διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με κατάγματα
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Εθνική Ιωαννίνων – Αθηνών όπου τραυματίστηκε μία οδηγός μοτοσικλέτας.
Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο ύψος του τελωνείου, όταν η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα που πιθανότατα εισήλθε από παράδρομο.
Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεμα να τραυματιστεί η 23χρονη οδηγός της μοτοσικλέτας.
Σημειώνεται ότι η νεαρή οδηγός φορούσε προστατευτικό κράνος αλλά και την πλήρη στολή που χρησιμοποιούν οι μοτοσικλετιστές κάτι που φαίνεται να λειτούργησε σωτήρια.
Η 23χρονη διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα με κατάγματα αλλά η ζωή της δεν είναι σε κίνδυνο.
