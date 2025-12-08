Η στιγμή που αυτοκίνητο παραβιάζει στοπ, παρασύρει και εγκαταλείπει αιμόφυρτο 17χρονο στην Καλλιθέα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 29 Νοεμβρίου στην Καλλιθέα επί της οδού Αγίων Πάντων, όταν ένας 17χρονος οδηγός μηχανής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που παραβίασε στοπ.

Το αυτοκίνητο που προκάλεσε το τροχαίο εγκατέλειψε αστραπιαία το σημείο, αφήνοντας τραυματισμένο τον νεαρό δικυκλιστή. Βίντεο ντοκουμέντου που φέρνει στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ έχει καταγράψει το αυτοκίνητο που παρέσυρε τον 17χρονο, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Ο 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο και μεταφέρθηκε άμεσα στον Ερυθρό Σταυρό, όπου έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πήρε σύντομα εξιτήριο και η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.

