Τροχαίο στο Ηράκλειο: Ένας τραυματίας από τη σύγκρουση δύο δίκυκλων

Tροχαίο ατύχημα με τραυματισμό, σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον δρόμο από το Ηράκλειο προς το ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, από το τροχαίο, στο οποίο φέρεται να εμπλέκονται δίκυκλα τραυματίστηκε ένας άνδρας για τον οποίο κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο άνδρας -αγνώστων λοιπών στοιχείων- παρελήφθη από διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Χειρουργικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το οποίο εφημερεύει.

Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

