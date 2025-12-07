Φάληρο: Κάηκε ολοσχερώς αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση - Είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα
Ευτυχώς, δεν υπάρχουν θύματα
Ολοσχερώς κάηκε αυτοκίνητο στο Φάληρο μετά από σύγκρουση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η οδηγός του αυτοκινήτου μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα.
Ευτυχώς, από το τροχαίο δεν υπήρξε θύμα.
