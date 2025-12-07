Φάληρο: Κάηκε ολοσχερώς αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση - Είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα

Ευτυχώς, δεν υπάρχουν θύματα

Newsbomb

Φάληρο: Κάηκε ολοσχερώς αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση - Είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα
screenshot - ERTNEWS
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ολοσχερώς κάηκε αυτοκίνητο στο Φάληρο μετά από σύγκρουση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η οδηγός του αυτοκινήτου μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα.

Ευτυχώς, από το τροχαίο δεν υπήρξε θύμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:23ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιαπωνία κατηγορεί την αεροπορία της Κίνας για εχθρικές ενέργειες κοντά στην Οκινάουα

07:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εορταστικό ωράριο: Πότε ξεκινά - Ποιες ώρες θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

07:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota Gazoo Racing παρουσίασε τα καθαρόαιμα GR GT & GR GT3

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Φάληρο: Κάηκε ολοσχερώς αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση - Είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα

07:00LIFESTYLE

Στην αρένα νέα ριάλιτι, σόου, τηλεπαιχνίδια – Τι θα δούμε το 2026

06:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Όλα τα βλέμματα στη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΟΚ - Άρης, δύσκολη έξοδος για Παναθηναϊκό

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποια ηλικία είναι οι πιο μοναχικοί άνθρωποι σύμφωνα με νέα έρευνα

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με δάκρυα τα 450 πρόβατά του - Στο νοσοκομείο Γιαννιτσών με συμπτώματα εγκεφαλικού

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα συνεχισθούν οι βροχές σήμερα - Τι θα γίνει με την νέα εβδομάδα

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Politico: «Ευρώπη πρόσεχε, ο Τραμπ έρχεται για τις εκλογές σου» - Η διάθεση των ΗΠΑ να στηρίξουν τα «πατριωτικά» κόμματα στην Ευρώπη δημιουργεί μπελάδες σε Μερτς, Σταρμερ, Μακρόν

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαχωρίζει τη στάση του από Τσίπρα ο Φάμελλος, αλλά επιμένει στη στρατηγική της συνεργασίας

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αναστάτωσε την περιοχή ο σεισμός - «Γνωστή ενεργός ζώνη, με πολλά ρήγματα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» λέει ο Τσελέντης

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες - Νέα μπλόκα στήνονται καθημερινά

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Δύο μήνες είχαν τον σκύλο στο σπίτι που κατασπάραξε το παιδί τους - Τον είχαν μαζέψει από το δρόμο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Δεκεμβρίου: Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

05:00ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία:Δυσάρεστα νέα για την κυβέρνηση Μερτς - Μόλις το 21% των πολιτών την στηρίζει

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Επιτάχυνση της καταμέτρησης των εκλογών ζητούν διεθνείς παρατηρητές

04:03ΚΟΣΜΟΣ

Μαλί: Νέα επίθεση τζιχαντιστών - Στόχευσαν οχηματοπομπή με καύσιμα

03:35ΚΟΣΜΟΣ

Αλγερία: 14 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με δάκρυα τα 450 πρόβατά του - Στο νοσοκομείο Γιαννιτσών με συμπτώματα εγκεφαλικού

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Δεκεμβρίου: Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά σήμερα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Δύο μήνες είχαν τον σκύλο στο σπίτι που κατασπάραξε το παιδί τους - Τον είχαν μαζέψει από το δρόμο

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Η στιγμή που 50χρονη αναζητά καταφύγιο σε μίνι μάρκετ πριν την επίθεση από τον πρώην σύζυγό της – Βίντεο

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Φάληρο: Κάηκε ολοσχερώς αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση - Είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα συνεχισθούν οι βροχές σήμερα - Τι θα γίνει με την νέα εβδομάδα

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Αδέσποτος ο σκύλος που σκότωσε τον 2χρονο - «Τον πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτός μου έφαγε το παιδί μου» λέει ο πατέρας

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αναστάτωσε την περιοχή ο σεισμός - «Γνωστή ενεργός ζώνη, με πολλά ρήγματα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» λέει ο Τσελέντης

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες - Νέα μπλόκα στήνονται καθημερινά

12:26WHAT THE FACT

Μια «τεκτονική καταιγίδα» πλησιάζει την Ευρώπη και αυτές οι δύο ήπειροι θα ενωθούν σε ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Politico: «Ευρώπη πρόσεχε, ο Τραμπ έρχεται για τις εκλογές σου» - Η διάθεση των ΗΠΑ να στηρίξουν τα «πατριωτικά» κόμματα στην Ευρώπη δημιουργεί μπελάδες σε Μερτς, Σταρμερ, Μακρόν

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποια ηλικία είναι οι πιο μοναχικοί άνθρωποι σύμφωνα με νέα έρευνα

06:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Όλα τα βλέμματα στη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΟΚ - Άρης, δύσκολη έξοδος για Παναθηναϊκό

18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα – Όλες οι ημερομηνίες έως το τέλος του 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ