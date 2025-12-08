Απίστευτο τροχαίο με 2 νεκρούς και εγκατάλειψη στην Ξάνθη: Θύματα οδηγός δικύκλου και ο συνοδηγός ΙΧ

Απίστευτο τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς και εγκατάλειψη συνέβη στην Ξάνθη το βράδυ της Κυριακής, 7 Δεκεμβρίου.

Ένα Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητο συγκρούστηκε στα Κιμμέρια Ξάνθης, με δίκυκλο, στο οποίο επέβαινε ένας 71χρονος, γνωστός και αγαπητός επιχειρηματίας της περιοχής. Το ΙΧ ωστόσο εγκατέλειψε το σημείο και συνέχισε να κινείται εκτός ελέγχου. Αφού οδήγησε ακόμη έξι χιλιόμετρα - το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 36χρονος που δεν είχε άδεια οδήγησης προσέκρουσε σε μάντρα στο χωριό Σέλερο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 51χρονος συνοδηγός και αδελφός του ασυνείδητου οδηγού.

Ο 36χρονος οδηγός του οχήματος – χωρίς δίπλωμα – είχε δίπλα του, νεκρό, τον αδελφό του, 51 ετών.

Η Αστυνομία σχημάτισε τη δικογραφία και πραγματοποιεί την προανάκριση για το δυστύχημα.

Αναλυτικά, η ενημέρωση από την Αστυνομία αναφέρει: «Την 7-12-2025 και περί ώρα 21:20, στο 7,1 χλμ της Εθνικής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής (μέσω Ιάσμου), Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 36χρονος ημεδαπός και επέβαινε 51χρονος ημεδαπός συγκρούσθηκε νωτομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 71χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ξάνθης. Ο 36χρονος οδηγός, ο οποίος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και εντοπίσθηκε λίγο αργότερα σε οικισμό της Ξάνθης μαζί με το όχημα, στο οποίο βρέθηκε επίσης θανάσιμα τραυματισμένος συνεπεία του ατυχήματος ο 51χρονος συνοδηγός και αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ξάνθης, ενώ ο 36χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης».