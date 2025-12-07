Χανιά: Σοβαρό τροχαίο στην Κίσσαμο - Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Κυριακής στην στην περιοχή Βουλγάρω της Κισσάμου, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, αμέσως μετά τη σφοδρή σύγκρουση ένα εκ των οχημάτων τυλίχθηκε στις φλόγες. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, η οποία έσπευσε στο σημείο με δύο πυροσβεστικά οχήματα για να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά. Παράλληλα, ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισσάμου κατευθύνθηκε στο σημείο για παροχή βοήθειας.

Μέχρι στιγμής τα αίτια του τροχαίου δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ένας άνδρας περίπου 50 ετών ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με κάταγμα και για περαιτέρω εξετάσεις χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου:

Διαβάστε επίσης