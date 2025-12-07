Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιόρτασε για τα παιδιά του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου»

Η εορταστική εκδήλωση της Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Στήριξης του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τα παιδιά του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου», πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, στο Αμφιθέατρο του «Goethe Institut-Athen».

Το πρόγραμμα περιλάμβανε μουσικοθεατρικές δράσεις από τους εθελοντές του Ε.Ε.Σ., παραδοσιακά κάλαντα και τη θεατρική παράσταση «Handmade Christmas». Τα παιδιά έλαβαν προσωποποιημένα δώρα από την εταιρεία P&G - που στηρίζει την εν λόγω πρωτοβουλία για έκτη συνεχόμενη φορά - καθώς και δώρα από τον Δήμο Αθηναίων.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση με τον πρόεδρο του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιο Αυγερινό στα δεξιά

Το «Κοινωνικό Φροντιστήριο» του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο πρόγραμμα εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, που παρέχεται δωρεάν σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, ελληνικής ή αλλοδαπής καταγωγής. Στόχος του είναι να ενισχύσει τα παιδιά στην εκπαιδευτική διαδικασία, να καλύψει πιθανά μαθησιακά κενά και να καλλιεργήσει τις κοινωνικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και εθελοντές του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ., ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους οι μαθητές καθώς και οι οικογένειές τους, λαμβάνουν υποστήριξη από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην παροχή πολιτισμικών ερεθισμάτων, μέσα από δράσεις που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή, καθώς και στη συστηματική στήριξη των γονέων στον παιδαγωγικό τους ρόλο.

Δείτε στιγμιότυπα από την εκδήλωση καθώς και δηλώσεις από τον προέδρο του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιο Αυγερινό:

