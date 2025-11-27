Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού διοργανώνοντας μεγάλη εορταστική εκδήλωση στην Πλατεία Συντάγματος την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 και ώρες 10:00 – 14:00, με κεντρικό θέμα: «Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού». Στην ξεχωριστή εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. θα συμμετάσχουν 370 μαθητές από σχολεία της Αττικής.

Κατά τη διάρκειά της εκδήλωσης, εθελοντές και προσωπικό του Ε.Ε.Σ. από όλους τους Τομείς (Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών - Διασωστών, Νεότητας) θα ενημερώσουν μικρούς και μεγάλους για το πολυσχιδές έργο και τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Παράλληλα, μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και εργαστήρια τα παιδιά θα γνωρίσουν τις υπέρτατες αξίες του ανθρωπισμού, της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης, τις οποίες πρεσβεύει και προασπίζεται ο Ε.Ε.Σ. από το 1877 μέχρι σήμερα. Η μεγάλη εορταστική εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. θα περιλαμβάνει μουσική, χορό και πολλές άλλες εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους.

Σημειώνεται ότι, στον χώρο θα υπάρχει μεγάλη έκθεση εξοπλισμού του Ε.Ε.Σ., όπου οι πολίτες θα μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τους «Ήρωες της διπλανής πόρτας», τους ακούραστους εθελοντές του Ε.Ε.Σ., προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για το έργο τους.

Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται επιδείξεις Πρώτων Βοηθειών και Πρώτων Βοηθειών για τους τετράποδους φίλους μας από εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες και νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ε.Σ, ενώ κοινωνικοί λειτουργοί – ψυχολόγοι του Ε.Ε.Σ. θα ενημερώνουν τους πολίτες για τις Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας.