Ανεβαίνει η στάθμη του Πηνειού - Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Λάρισας

Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο Δήμος Λαρισαίων καθώς η στάθμη του νερού στον Πηνειό, συνεχίζει να ανεβαίνει.

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση του Δήμου, τα μέτρα επιφυλακής και επιτήρησης αφορούν τη συστηματική παρακολούθηση της στάθμης των υδάτων στον Πηνειό, καθώς και τον συνεχή έλεγχο των αντλιοστασίων και της λειτουργίας των θυροφραγμάτων.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα θυροφράγματα έχουν κλείσει στο σύνολό τους, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εισροών σε χαμηλά και ευάλωτα σημεία.

Όπως επισημαίνει ο Δήμος Λαρισαίων, το φαινόμενο βρίσκεται υπό στενή και διαρκή παρακολούθηση, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στις περιοχές Κουτσόχερο, 'Αγιος Θωμάς και Νέα Σμύρνη, όπου τα συνεργεία πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τις ανακοινώσεις της Δημοτικής Αρχής, με τη συνδρομή συνεργείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας οργανώνονται επιχειρήσεις απομάκρυνσης κλαδιών και φερτών υλικών από σημεία του Πηνειού όπου παρατηρείται μεγάλη συσσώρευση. Χαρακτηριστική περίπτωση, όπως αναφέρεται, αποτελεί η Γέφυρα Αλκαζάρ, στον δρόμο προς Γιάννουλη.

