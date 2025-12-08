Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά: Οι νέοι πρόεδροι του ΔΣΑ, του ΔΣΘ και του ΔΣΠ

Κουτσόλαμπρος, Φινοκαλιώτης και Κλάππας οι νέοι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, αντίστοιχα 

Newsbomb

Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά: Οι νέοι πρόεδροι του ΔΣΑ, του ΔΣΘ και του ΔΣΠ
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ξεκάθαρη επικράτηση, ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής των εκλογών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κατακτώντας την προεδρία στον δεύτερο γύρο.

Με την ενσωμάτωση στο 100%, ο ανεξάρτητος υποψήφιος συγκέντρωσε 61,29% (5.886 ψήφοι), αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Δημήτρη Αναστασόπουλο με 38,71% (3.717 ψήφοι). Συνολικά, από τους 24.699 εγγεγραμμένους δικηγόρους προσήλθαν στις κάλπες οι 10.030, με συμμετοχή 40,61% και 9.603 έγκυρα ψηφοδέλτια.

Σημειώνεται ότι μετά τον πρώτο γύρο, η πλειονότητα των υποψηφίων που δεν συνέχισαν στην τελική αναμέτρηση έδωσαν στήριξη στον Κουτσόλαμπρο, ενισχύοντας τη δυναμική του.

Τα αποτελέσματα σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά

Στη Θεσσαλονίκη, νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου εξελέγη ο Δημήτριος Φινοκαλιώτης με 54,27% (1.557 ψήφοι), έναντι της Μαρίας (Μαρούσας) Πρωτοπαπαδάκη, που συγκέντρωσε 45,73% (1.312 ψήφοι). Η συμμετοχή έφτασε μόλις το 43,72%, καθώς ψήφισαν 2.950 από τους 6.747 δικηγόρους (2.869 έγκυρα).

Στον Πειραιά, ο Ηλίας Ι. Κλάππας ανακηρύχθηκε πρόεδρος με ποσοστό 68,05% (754 ψήφοι), ενώ ο Πολυχρόνης Γ. Περιβολάρης έλαβε 31,95% (354 ψήφοι).

Ποιος είναι ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος

Ο νέος πρόεδρος του ΔΣΑ είναι δικηγόρος Αθηνών, μέλος του ΔΣ και πρώην αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Προεδρεύει της Επιτροπής Ασφαλιστικού και έχει διατελέσει πρόεδρος της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων. Είναι συντάκτης όλων των ασφαλιστικών οδηγών του ΔΣΑ και ειδικεύεται στο εργατικό δίκαιο, στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης και στο διοικητικό δίκαιο, με παραστάσεις στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Διαθέτει πολυετή θητεία σε ασφαλιστικούς φορείς: υπήρξε νομικός σύμβουλος του Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (από το 1989) και του ΕΤΑΑ (από το 2008), ενώ σήμερα είναι προϊστάμενος του Τμήματος Μη Μισθωτών της ΔΝΥ του ΕΦΚΑ. Συνεργάζεται επίσης με τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο.

Είναι αρθρογράφος και συγγραφέας δύο βιβλίων για το ασφαλιστικό σύστημα, έχει εκπροσωπήσει το δικηγορικό σώμα σε Βουλή και υπουργεία και έχει μιλήσει σε δεκάδες συνέδρια και εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα. Δρα ως άμισθος σύμβουλος σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

Πέρα από τη δουλειά του, είναι πατέρας δύο παιδιών και παθιασμένος αθλητής ορεινής ποδηλασίας, την οποία συνδυάζει με δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος πρόεδρος του ΔΣΑ ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος - Η πρώτη δήλωση

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ενισχύονται τα ΜΑΤ με δύο διμοιρίες από την Αθήνα– «Δεν βγαίνουν οι βάρδιες» λένε οι αρχές

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Ξεχειλίζει η οργή των αγροτών: Άγρια επεισόδια στο Ηράκλειο, αναστάτωση σε αεροδρόμια και λιμάνια – Νέο μπλόκο στη Νάουσα

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι - Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Νέο μπλόκο στη διασταύρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νάουσας

21:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδριανός: Εντός των επομένων ωρών η καταβολή του “μέτρου 23” στους αγρότες

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων- Αθηνών - Τραυματίστηκε 23χρονη μοτοσικλετίστρια

21:06BOMBER

Τα σκυλιά δεν είναι μπιμπελό

21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Άμυνα μετατρέπεται σε παραγωγικό πολλαπλασιαστή ισχύος

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά: Οι νέοι πρόεδροι του ΔΣΑ, του ΔΣΘ και του ΔΣΠ

20:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ζημιά με Γκατσίνοβιτς - Η διάγνωση για τον τραυματισμό του

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σίσι συμφώνησε με τον Χαφτάρ ότι η οριοθέτηση της ΑΟΖ θα γίνει σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και ζήτησε απομάκρυνση όλων των ξένων δυνάμεων από Λιβύη

20:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιβάν Σαββίδης: «Ο ΠΑΟΚ είναι πια μια μεγάλη δύναμη, δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν»

20:50LIFESTYLE

Ζέτα Μακρυπούλια: «Έχω περάσει κρίση ηλικίας, προσπαθώ να είμαι πιο επιεικής μαζί μου»

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αυτοκίνητο παραβιάζει στοπ, παρασύρει και εγκαταλείπει αιμόφυρτο 17χρονο στην Καλλιθέα

20:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για αποζημιώσεις λόγω Daniel στη Θεσσαλία: Έχει ήδη δοθεί μισό δισεκατομμύριο ευρώ - Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Συμβολικός αποκλεισμός και ενίσχυση του μπλόκου της Κουλούρας από αγρότες

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Προβάδισμα για τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο στο 42,53%

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: 3χρονο αγόρι κέρδισε επίσημη βαθμολογία στο σκάκι - Έγινε ο νεότερος παίκτης στην Ιστορία του παιχνιδιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδριανός: Εντός των επομένων ωρών η καταβολή του “μέτρου 23” στους αγρότες

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά: Οι νέοι πρόεδροι του ΔΣΑ, του ΔΣΘ και του ΔΣΠ

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Επίθεση με επτά μαχαιριές σε 14χρονο - Είχε κλείσει ραντεβού με μία 20χρονη

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σίσι συμφώνησε με τον Χαφτάρ ότι η οριοθέτηση της ΑΟΖ θα γίνει σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και ζήτησε απομάκρυνση όλων των ξένων δυνάμεων από Λιβύη

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότης κατά αστυνομικού με την... κατσούνα - Η φωτογραφία από τα Χανιά που έγινε viral

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ «ταρακουνούν» την χώρα - Συγκλονιστικά βίντεο

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Παντελίδης: Αποζημίωση 48.000 ευρώ καλείται να πληρώσει η οικογένεια του τραγουδιστή

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής και Βενιζέλος για την «Κρίση της Δημοκρατίας σήμερα»: «Ολοένα διευρυνόμενο τμήμα της κοινωνίας θεωρεί ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν» – «Ζούμε την κρίση της Δύσης»

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Ατμοσφαιρικό «βουνό» πάνω από τη Μεσόγειο - Αλλάζει το μοτίβο καιρού τα Χριστούγεννα

13:57LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Ξεχειλίζει η οργή των αγροτών: Άγρια επεισόδια στο Ηράκλειο, αναστάτωση σε αεροδρόμια και λιμάνια – Νέο μπλόκο στη Νάουσα

10:41WHAT THE FACT

Κολοσσιαίος πύθωνας έστησε ενέδρα σε αγρότη - Τον έριξε από το ποδήλατο και τον έσφιξε μέχρι θανάτου

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Νέο μπλόκο στη διασταύρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νάουσας

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Βρυξέλλες απέρριψαν στο σύνολό της την ελληνική πρόταση για αγορές οπλικών συστήματων €2,819 δισ. και αξίωσαν από την Αθήνα: «Ξαναστείλτε το σχέδιο...»

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βρετανία για τη μεταλλαγμένη «σούπερ γρίπη» - «Ξαναζούμε εποχές κορονοϊού»

13:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε αλλάζει το σκηνικό ο Αντικυκλώνας - Τα πρώτα δείγματα για τα Χριστούγεννα

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Για εγκληματική οργάνωση διώκονται αγρότες που εισέβαλαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και κατέστρεψαν περιπολικό - Δείτε φωτογραφίες

18:26BOMBER

SAFE: Η στρατηγική της Αθήνας για πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για αμυντικούς εξοπλισμούς

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Αγρότες έκλεισαν τις εισόδους του «Διαγόρας» – Χωρίς επιβάτες αναχώρησε το πλοίο

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ