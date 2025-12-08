Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά: Οι νέοι πρόεδροι του ΔΣΑ, του ΔΣΘ και του ΔΣΠ

Με ξεκάθαρη επικράτηση, ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής των εκλογών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κατακτώντας την προεδρία στον δεύτερο γύρο.

Με την ενσωμάτωση στο 100%, ο ανεξάρτητος υποψήφιος συγκέντρωσε 61,29% (5.886 ψήφοι), αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Δημήτρη Αναστασόπουλο με 38,71% (3.717 ψήφοι). Συνολικά, από τους 24.699 εγγεγραμμένους δικηγόρους προσήλθαν στις κάλπες οι 10.030, με συμμετοχή 40,61% και 9.603 έγκυρα ψηφοδέλτια.

Σημειώνεται ότι μετά τον πρώτο γύρο, η πλειονότητα των υποψηφίων που δεν συνέχισαν στην τελική αναμέτρηση έδωσαν στήριξη στον Κουτσόλαμπρο, ενισχύοντας τη δυναμική του.

Τα αποτελέσματα σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά

Στη Θεσσαλονίκη, νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου εξελέγη ο Δημήτριος Φινοκαλιώτης με 54,27% (1.557 ψήφοι), έναντι της Μαρίας (Μαρούσας) Πρωτοπαπαδάκη, που συγκέντρωσε 45,73% (1.312 ψήφοι). Η συμμετοχή έφτασε μόλις το 43,72%, καθώς ψήφισαν 2.950 από τους 6.747 δικηγόρους (2.869 έγκυρα).

Στον Πειραιά, ο Ηλίας Ι. Κλάππας ανακηρύχθηκε πρόεδρος με ποσοστό 68,05% (754 ψήφοι), ενώ ο Πολυχρόνης Γ. Περιβολάρης έλαβε 31,95% (354 ψήφοι).

Ποιος είναι ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος

Ο νέος πρόεδρος του ΔΣΑ είναι δικηγόρος Αθηνών, μέλος του ΔΣ και πρώην αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Προεδρεύει της Επιτροπής Ασφαλιστικού και έχει διατελέσει πρόεδρος της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων. Είναι συντάκτης όλων των ασφαλιστικών οδηγών του ΔΣΑ και ειδικεύεται στο εργατικό δίκαιο, στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης και στο διοικητικό δίκαιο, με παραστάσεις στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Διαθέτει πολυετή θητεία σε ασφαλιστικούς φορείς: υπήρξε νομικός σύμβουλος του Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (από το 1989) και του ΕΤΑΑ (από το 2008), ενώ σήμερα είναι προϊστάμενος του Τμήματος Μη Μισθωτών της ΔΝΥ του ΕΦΚΑ. Συνεργάζεται επίσης με τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο.

Είναι αρθρογράφος και συγγραφέας δύο βιβλίων για το ασφαλιστικό σύστημα, έχει εκπροσωπήσει το δικηγορικό σώμα σε Βουλή και υπουργεία και έχει μιλήσει σε δεκάδες συνέδρια και εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα. Δρα ως άμισθος σύμβουλος σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

Πέρα από τη δουλειά του, είναι πατέρας δύο παιδιών και παθιασμένος αθλητής ορεινής ποδηλασίας, την οποία συνδυάζει με δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

