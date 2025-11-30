Τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στους Δικηγορικούς Συλλόγους – Συνεχίζεται αύριο η ψηφοφορία

Η πρώτη ημέρα των εκλογών στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας ολοκληρώθηκε με αυξημένη συμμετοχή στην Αθήνα, σηματοδοτώντας δυναμική εκκίνηση στη διαδικασία ανάδειξης των νέων διοικήσεων.

Περισσότεροι από 5.100 δικηγόροι από τους συνολικά 24.694 άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Στις αντίστοιχες εκλογές του 2021, κατά την πρώτη ημέρα είχαν ψηφίσει 4.986 μέλη, γεγονός που δείχνει ότι η προσέλευση φέτος είναι ενισχυμένη.

Οι εκλογές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά θα συνεχιστούν και αύριο, Δευτέρα, ενώ όπου απαιτηθεί δεύτερος γύρος, αυτός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή και Δευτέρα, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2025.

Πρώτα αποτελέσματα

Ήδη τέσσερις δικηγορικοί σύλλογοι έχουν ολοκληρώσει την καταμέτρηση και ανέδειξαν πρόεδρο, λόγω του περιορισμένου αριθμού μελών τους.