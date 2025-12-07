Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία - Αύριο θα κριθεί η μάχη

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα ψηφοφορίας του β΄ γύρου των εκλογών στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπου αύριο θα κριθεί η μάχη για την προεδρία. Σήμερα προσήλθαν στις κάλπες 3.032 δικηγόροι από τους συνολικά 24.694 με δικαίωμα ψήφου.

Στην τελική αναμέτρηση του ΔΣΑ βρίσκονται ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, οι οποίοι στον α΄ γύρο είχαν συγκεντρώσει 22,49% (3.015 σταυρούς) και 18,84% (2.526 σταυρούς) αντίστοιχα.

Παράλληλα, η εκλογική διαδικασία συνεχίζεται και αύριο στους Δικηγορικούς Συλλόγους Θεσσαλονίκης και Πειραιά.

Στη Θεσσαλονίκη, την προεδρία διεκδικούν ο απερχόμενος πρόεδρος Δημήτρης Φινοκαλιώτης (28,46% – 1.096 σταυροί στον α΄ γύρο) και η Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη (18,49% – 712 σταυροί).

Στον Πειραιά, η μάχη αφορά τον νυν πρόεδρο Ηλία Κλάππα και τον Πολυχρόνη Περιβολάρη, με τον πρώτο να έχει προηγηθεί στον α΄ γύρο με 48,38% (657 σταυροί) και τον δεύτερο με 24,3% (331 σταυροί).

Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση στη Θήβα, όπου νέα πρόεδρος εξελέγη η Σωτηρία Μανάρα με 57,14% (40 ψήφοι), έναντι του Χαράλαμπου Παπαχαραλάμπους, που συγκέντρωσε 42,86% (30 ψήφους).