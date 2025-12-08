Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Προβάδισμα για τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο στο 42,53%

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταμέτρησης για την ανάδειξη του νέου προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την επόμενη τετραετία, με τη φετινή συμμετοχή να εμφανίζεται αισθητά αυξημένη σε σύγκριση με τις εκλογές του 2021.

Με βάση το 42,53% των μέχρι στιγμής καταμετρημένων ψηφοδελτίων, ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος βρίσκεται στην πρώτη θέση συγκεντρώνοντας 64,38%, ενώ ο Δημήτρης Αναστασόπουλος ακολουθεί με 35,62%.

Υπενθυμίζεται ότι στον α’ γύρο, από τους 24.699 δικηγόρους με δικαίωμα ψήφου, οΔημήτρης Αναστασόπουλος είχε λάβει 22,49% (3.015 ψήφους) και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος 18,84% (2.526 ψήφους).

Στις προηγούμενες εκλογές του 2021, στη δεύτερη αναμέτρηση, από τους 23.397 εγγεγραμμένους δικηγόρους είχαν ψηφίσει 8.084, με το ποσοστό συμμετοχής να ανέρχεται στο 34,55% και την αποχή να φτάνει το 65,45%.