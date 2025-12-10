Μπλόκα αγροτών: Ετοιμάζονται να κλείσουν και το λιμάνι του Βόλου

Σε αποκλεισμό του επιβατικού και εμπορικού λιμανιού του Βόλου σκοπεύουν να προχωρήσουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας και άλλων περιοχών το πρωί της Τετάρτης (10/12).

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γνωστοποιηθεί, περίπου στις 10 το πρωί, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοπαραγωγοί θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό αρχικά του επιβατικού λιμανιού και στη συνέχεια του εμπορικού, ενώ οι αλιείς με τα σκάφη τους θα κλείσουν το λιμάνι διά θαλάσσης, ενώ σκοπός είναι και ο συμβολικός αποκλεισμός του Τελωνείου Βόλου. Ισχυρές παράλληλα, αναμένεται να είναι οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, στο λιμάνι του Βόλου θα βρεθούν με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα παραγωγοί από την υπόλοιπη Θεσσαλία, όπως τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, αλλά και αρκετοί από το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας. Αγρότες από τον Ριζόμυλο έχουν προγραμματίσει στις 8.30 το πρωί συγκέντρωση με τρακτέρ και άλλα μηχανήματα και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Βόλου – Λάρισας θα κινηθούν προς το λιμάνι και το τελωνείο.

Επίσης παραγωγοί από το μπλόκο των Μικροθηβών την ίδια ώρα με δεκάδες τρακτέρ σε πρώτη φάση θα κατευθυνθούν στο επιβατικό λιμάνι αποκλείοντάς το συμβολικά και προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα και προστριβές με επιβάτες των θαλάσσιων μέσων από και προς τις Σποράδες, θα κατευθυνθούν στο εμπορικό λιμάνι αποκλείοντάς το για ορισμένες ώρες.

Οι παραγωγοί του μπλόκου της Νίκαιας θα πραγματοποιούσαν σύσκεψη το απόγευμα της Τρίτης (09/12) με σκοπό να εξετάσουν τη στάση τους αναφορικά με το λιμάνι, καθώς οι πιο «μετριοπαθείς» ζητούσαν ο αποκλεισμός να έχει συμβολικό χαρακτήρα τόσο στο λιμάνι όσο και στο τελωνείο, ενώ οι λιγότερο μετριοπαθείς επρόκειτο να προτείνουν πιο δυναμικές μορφές κινητοποίησης. Πολλά θα εξαρτηθούν και από το πώς θα τους «υποδεχθούν» οι αρχές αφού εάν όλα κυλήσουν ομαλά τα αίματα δεν πρόκειται να ανάψουν.

Κατάληψη στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

Τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου σκοπεύουν να καταλάβουν την Τετάρτη (10/12) οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Δημιουργώντας ενιαίο μέτωπο θα κινηθούν από δύο κατευθύνσεις με σκοπό τον 4ωρο αποκλεισμό της Γέφυρας, χωρίς να παρεμποδίζουν τις μετακινήσεις. Μάλιστα έχουν ήδη δημοσιοποιήσει την πρόθεσή τους να «ανοίξουν» τα διόδια και να διέρχονται οι οδηγοί δίχως να καταβάλουν αντίτιμο.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι των δύο νομών σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχουν κάνει, με τρακτέρ, γεωργικά μηχανήματα και αγροτικά αυτοκίνητα θα μεταβούν στη γέφυρα περίπου στις 12 το μεσημέρι.

Από την Αχαΐα θα ξεκινήσουν από το μπλόκο της Περιμετρικής , όπου έχουν στρατοπεύσει από προχθές οι αγρότες από τον Ερύμανθο και τα Καλάβρυτα, ενώ παράλληλα οι συνάδελφοί τους από την Αιγιάλεια θα φθάσουν στη γέφυρα με αυτοκινητοπομπή.

«Ούτε βήμα πίσω»

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα κλιμακώνονται καθημερινά, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να δηλώνουν αποφασισμένοι να μην κάνουν ούτε βήμα πίσω από τα μπλόκα. Οι τοπικές συνελεύσεις ανά την Ελλάδα χαράσσουν την πορεία της σύγκρουσης, ενώ το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ξεκάθαρο. «Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση».

Αμετακίνητοι στις θέσεις τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι διεκδικούν την άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων – παλαιών και νέων – κατώτατες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, δραστική μείωση των εξόδων με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν 7 λεπτών ανά κιλοβατώρα στο αγροτικό ρεύμα, καθώς και ριζική αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτει στο 100% τόσο την παραγωγή όσο και το κεφάλαιο από κάθε κίνδυνο.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τρίτης γενική συνέλευση για να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους, αποφασίζοντας να στηρίξουν ενεργά τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου. Έτσι, σήμερα το πρωί στις 08:00 (Τετάρτης 10/12), θα συγκεντρωθούν στον κόμβο Πλατύκαμπου, όπου θα συναντηθούν με αγρότες από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία προς τον Βόλο.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης τέθηκαν επί τάπητος και τα οργανωτικά ζητήματα της κινητοποίησης, ενώ δεν έλειψαν οι αιχμές για τις παρεμβάσεις της Δικαιοσύνης. «Το αγροτικό κίνημα δεν ποινικοποιείται – ας έρθουν να μας συλλάβουν. Οι αγρότες δεν εκφοβίζονται», ανέφεραν χαρακτηριστικά, αντιδρώντας στην παρέμβαση του Αρείου Πάγου.

Την ίδια ώρα, όλα τα βλέμματα στρέφονται στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη Νίκαια. Εκεί αναμένεται να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να ξεκαθαρίζουν ότι η στάση τους θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στάση που θα τηρήσει απέναντί τους η κυβέρνηση.

Παράλληλα, για την Παρασκευή (12/12) έχει προγραμματιστεί σειρά συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών στη Θεσσαλία.

Στην Αχαΐα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου μετά τη λήξη του αποκλεισμού, ωστόσο οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας. Κλειστή εξακολουθεί να παραμένει και η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, από τον κόμβο Κ1 στο λιμάνι έως την Οβρυά, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί, την κατάσταση με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στο εθνικό οδικό δίκτυο και στους βασικούς περιφερειακούς κόμβους.

Τα ενεργά μπλόκα αυξάνονται καθημερινά σε σχέση με τους μερικούς αποκλεισμούς, στοιχείο που αποτυπώνει την ένταση και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ενώ συνοριακές διελεύσεις, λιμάνια και αεροδρόμια μπαίνουν σταδιακά στο επίκεντρο των πιέσεων.

Κατάσταση Σημείο Περιοχή Τύπος ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Νίκαιας – Εθνική Οδός Θεσσαλία Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Πλατυκάμπου – Λάρισα Θεσσαλία Τοπικό ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ριζόμυλος – Παλαιά Ε.Ο. Βόλου–Λάρισας Θεσσαλία Τοπικό ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Κόμβος Χρυσούπολης (Νέστου) – Καβάλα Α. Μακεδονία Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Κουρλαμπά – Εθνική Οδός 111 Δυτική Ελλάδα Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Μαλαχιά – Άργος (Πύλη Εισόδου) Πελοπόννησος Εθνική Οδός ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Διόδια Μαλγάρων – Εθνική Οδός Κ. Μακεδονία Εθνική Οδός ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Πράσινα Φανάρια (Θέρμη) – Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονία Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Θήβας – Εθνική Οδός (90ό χλμ) Στερεά Ελλάδα Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κάστρο Βοιωτίας – Εθνική Οδός Στερεά Ελλάδα Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Μπράλου – Φθιώτιδα Στερεά Ελλάδα Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Ε65 – Μπλόκο Καρδίτσας Θεσσαλία Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Ε65 – Διόδια Λόγγου (Τρίκαλα) Θεσσαλία Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Μικροθηβών – Μαγνησία Θεσσαλία Εθνική Οδός ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Κόμβος Δερβενίου – Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονία Εθνική Οδός ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Χαλκηδόνα – Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονία Εθνική Οδός ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Τελωνείο Προμαχώνα – Σέρρες Α. Μακεδονία Σύνορα ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Τελωνείο Κήπων – Έβρος Θράκη Σύνορα ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Ορμενίου – Βόρειος Έβρος Θράκη Σύνορα ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κιάτο – Πλευρικά Διόδια Πελοπόννησος Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Μεσσήνη – Παλαιός Σταθμός ΟΣΕ Πελοπόννησος Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου Κρήτη Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Σούδας – Χανιά Κρήτη Τοπικό ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Αεροδρόμιο Χανίων (Ι. Δασκαλογιάννης) Κρήτη Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Λιμάνι Ηρακλείου Κρήτη Λιμάνι ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Λιμάνι Μυτιλήνης Βόρειο Αιγαίο Λιμάνι ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Γλαύκου – Περιμετρική Πάτρας Δυτική Ελλάδα Εθνική Οδός

ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Αγγελοκάστρου – Αιτωλοακαρνανία Δυτική Ελλάδα Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Διόδια Σιάτιστας – Εγνατία Οδός Δ. Μακεδονία Εθνική Οδός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ Κόμβος Άρνισσας – Πέλλα Κ. Μακεδονία Τοπικό ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Κόμβος Καλπακίου – Ιωάννινα Ήπειρος Σύνορα ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Λεχαινά – Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης Δυτική Ελλάδα Εθνική Οδός ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ερυθρές (Κριεκούκι) – Αττική Αττική Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Γέφυρα Σελινούντα – Αίγιο Δυτική Ελλάδα Τοπικό ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Τελωνείο Εξοχής – Δράμα Α. Μακεδονία Σύνορα ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ιτέα – Φωκίδα Στερεά Ελλάδα Τοπικό ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Τούνελ Κατερίνης – Πιερία Κ. Μακεδονία Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Διόδια Ακτίου – Βόνιτσα Δυτική Ελλάδα Εθνική Οδός ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Τρία Μοναστήρια – Ρέθυμνο Κρήτη Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Μεγάλα Χωράφια – Χανιά Κρήτη Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Πύργου – Ηλεία Δυτική Ελλάδα Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Μαραθιάς – Αμαλιάδα Δυτική Ελλάδα Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Γέφυρα Ευρώτα – Σπάρτη Πελοπόννησος Τοπικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ Είσοδος Σπάρτης (Γέφυρα Μορέα) Πελοπόννησος Τοπικό ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Παχιά Άμμος – Λασίθι Κρήτη Τοπικό

ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Κόμβος Κουλούρας – Ημαθία Κ. Μακεδονία Εθνική Οδός ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Κόμβος Νησελίου – Ημαθία Κ. Μακεδονία Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Πεζών – Ηράκλειο Κρήτη Τοπικό ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Διασταύρωση Βαγίων – Παλαιά Εθνική Οδός Στερεά Ελλάδα Τοπικό ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Διασταύρωση Μαυρολεύκης – Δράμα Α. Μακεδονία Τοπικό ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Διασταύρωση Κοκκινογείων (Προσοτσάνη) – Δράμα Α. Μακεδονία Τοπικό ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Κόμβος Τρίγλιας – Χαλκιδική Κ. Μακεδονία Εθνική Οδός ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Κόμβος Νέων Μουδανιών – Χαλκιδική Κ. Μακεδονία Εθνική Οδός ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Φανάρια Νικήτης – Χαλκιδική Κ. Μακεδονία Τοπικό ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Άγιος Μάμας – Χαλκιδική Κ. Μακεδονία Τοπικό ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Φίλιπποι – Καβάλα Α. Μακεδονία Τοπικό ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Γέφυρα Άρτας – Άρτα Ήπειρος Τοπικό ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Κομπότι – Άρτα Ήπειρος Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Γέφυρα Ξηροπήγαδου – Ναυπακτία Δυτική Ελλάδα Τοπικό ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Κόμβος Αταλάντης – Φθιώτιδα Στερεά Ελλάδα Εθνική Οδός ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Σπερχειάδα – Φθιώτιδα Στερεά Ελλάδα Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Χανδρινού – Μεσσηνία Πελοπόννησος Τοπικό

ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Γερακάρι (Αγιόκαμπος) – Λάρισα Θεσσαλία Τοπικό ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Διασταύρωση Πυργετού – Δέλτα Πηνειού Θεσσαλία Τοπικό ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ελασσόνα – Λάρισα Θεσσαλία Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Γέφυρα Ευήνου – Αιτωλοακαρνανία Δυτική Ελλάδα Τοπικό ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ιστιαία – Βόρεια Εύβοια Στερεά Ελλάδα Τοπικό ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Κήρινθος – Μαντούδι Στερεά Ελλάδα Τοπικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ Περιφέρεια Εύβοιας – Χαλκίδα Στερεά Ελλάδα Τοπικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ Λιμάνι Βόλου Θεσσαλία Λιμάνι ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Λιβαδοχωρίου – Λήμνος Βόρειο Αιγαίο Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κατάληψη ΕΛΓΑ – Κοζάνη Δ. Μακεδονία Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Γέφυρα Σερβίων – Κοζάνη Δ. Μακεδονία Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Γραφείο Υπουργού (Καρδίτσα) Θεσσαλία Τοπικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ Λιμάνι Ηγουμενίτσας Ήπειρος Λιμάνι ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Γέφυρα Νέδας (Γιαννιτσοχώρι) – Ηλεία Δυτική Ελλάδα Εθνική Οδός ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Αιγίνιο – Πιερία Κ. Μακεδονία Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Τελωνείο Σκύδρας – Πέλλα Κ. Μακεδονία Σύνορα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ Διασταύρωση Σιδηροδρομικού Σταθμού Νάουσας Κ. Μακεδονία Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Δροσιά (Θέση Αλυσίδα) – Πέλλα Κ. Μακεδονία Τοπικό ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Μεσημέρι – Έδεσσα Κ. Μακεδονία Τοπικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ Κόμβος Άργους Ορεστικού – Καστοριά Δ. Μακεδονία Εθνική Οδός ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Κόμβος Αντιγόνου – Φλώρινα Δ. Μακεδονία Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Γρεβενών – Εγνατία Οδός Δ. Μακεδονία Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Σταδίου – Τρίπολη Πελοπόννησος Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Άστρος Κυνουρίας – Αρκαδία Πελοπόννησος Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Είσοδος Μεγαλόπολης – Αρκαδία Πελοπόννησος Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Μολάοι – Λακωνία Πελοπόννησος Τοπικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ Επαρχιακή Οδός Ζακύνθου–Κερίου (Εθνικό Στάδιο) Ιόνια Νησιά Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Είσοδος Αργοστολίου (Κόμβος Μαρίνου) Ιόνια Νησιά Τοπικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ Κόμβος Βαφαίικων – Ξάνθη (Εγνατία Οδός) Θράκη Εθνική Οδός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ Είσοδος Αριδαίας – Αλμωπία Κ. Μακεδονία Τοπικό

