Κρήτη: Διαψεύδει η ΕΛΑΣ τη χρήση πλαστικών σφαιρών κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων

Με ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. διαψεύδει τα δημοσιεύματα ότι κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Κρήτη η ΕΛΑΣ χρησιμοποίησε πλαστικές σφαίρες όπως ανέφεραν σχετικά δημοσιεύματα.

Στην ανακοίνωσή η ΕΛΑΣ διευκρινίζει ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως ψευδής.

«Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η διαχείριση πλήθους, δεν χρησιμοποιούν πλαστικές σφαίρες. Οι μονάδες που επιχειρούσαν στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν διαθέτουν ούτε φέρουν τέτοιο εξοπλισμό», ξεκαθαρίζει στην ανακοίνσωη η ΕΛΑΣ και συνεχίζει:

«Οι αστυνομικοί ενήργησαν αποκλειστικά στο πλαίσιο των νόμιμων καθηκόντων τους, χρησιμοποιώντας ήπια και απολύτως θεσμοθετημένα μέσα διαχείρισης πλήθους, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία τόσο διερχόμενων πολιτών όσο και των ίδιων των διαδηλωτών».

«Η διακίνηση ανυπόστατων πληροφοριών δεν συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο και διαστρεβλώνει την πραγματική εικόνα των γεγονότων», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Οι καταγγελίες για χρήση πλαστικών σφαιρών

Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Κρήτης Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, το περασμένο βράδυ μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής» της ΚΡΗΤΗ TV κατήγγειλε ότι πάνω από δέκα αγρότες και κτηνοτρόφοι τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες που φέρεται να εκτόξευσαν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Δείτε φωτογραφίες:

Ο κ. Τριανταφυλλάκης στη συνέχεια περιέγραψε το κλίμα οργής που επικρατεί στον χώρο των αγροτών: «Δεχτήκαμε επίθεση. Πώς μπορούσαμε να μείνουμε άπραγοι;», τόνισε.

Ο κ. Τριανταφυλλάκης συμπλήρωσε με έντονο ύφος: «Θυσιαζόμαστε για τα δίκαια αιτήματά μας» και επισήμανε ότι η Κρήτη στηρίζει την οικονομία της στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Παράλληλα, σημείωσε με ένταση: «Να τα χέρια μας… να μας κλείσει όλους φυλακή ο κ. Χρυσοχοΐδης».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Διαβάστε επίσης