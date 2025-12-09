Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες με μπλόκα που «κόβουν» την Ελλάδα στα δύο

Η αγροτική κινητοποίηση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση σε ολόκληρη τη χώρα, παρά τα χθεσινά επεισόδια που καταγράφηκαν στην Κρήτη, όταν εκδηλώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία και αποκλείστηκαν αεροδρόμια.

Οι αγρότες κλιμακώνουν τα μπλόκα σε κρίσιμους οδικούς άξονες, κόβοντας επί της ουσίας τη χώρα στα δύο. Ο βαθμός δυσκολίας στις μετακινήσεις έχει αυξηθεί δραματικά, με τη διαδρομή Αθήνα-Λαμία να απαιτεί πλέον υπερδιπλάσιο χρόνο, προσεγγίζοντας τις 4,5 ώρες, αναγκάζοντας τους οδηγούς σε πολλαπλές παρακάμψεις.

Θεσσαλία και Κεντρική Ελλάδα

Λάρισα (Νίκαια): Το μπλόκο παραμένει δυναμικό, με εκατοντάδες τρακτέρ να διατηρούν την Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης κλειστή και στα δύο ρεύματα. Χθες προχώρησαν και σε αποκλεισμό των παράδρομων, αυξάνοντας την πίεση.

Θεσσαλία (Ε65): Αγρότες παραμένουν στα μπλόκα του αυτοκινητόδρομου Ε65, στα διόδια Λόγγου (Τρίκαλα) και στην Καρδίτσα.

Λαμία – Θήβα – Δομοκός: Στον κόμβο του Μπράλου στη Φθιώτιδα, οι αγρότες επαναλαμβάνουν τον αποκλεισμό όλων των δρόμων και παράδρομων. Αντίστοιχες κινήσεις γίνονται στην Αταλάντη, ενώ στη Θήβα διατηρείται ο αποκλεισμός του κόμβου. Στον Δομοκό κλείνουν περιοδικά το παλαιό εθνικό δίκτυο και την πρόσβαση προς τον Ε65.

Να σημειωθεί πως στην Εύβοια οι αγρότες προγραμματίζουν κατάληψη δημόσιων κτηρίων στη Χαλκίδα, συμπεριλαμβανομένου του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

Παράλληλα, αύριο, Τετάρτη (10 Δεκεμβρίου), αγρότες από τα τρία μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με αλιείς της Μαγνησίας, προχωρώντας σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Μακεδονία: Στόχος οι κρίσιμες υποδομές

Στη Βόρεια Ελλάδα, συγκροτήθηκε συντονιστική επιτροπή (από 20 μπλόκα), η οποία αποφάσισε κλιμάκωση με αποκλεισμούς σε κρίσιμες υποδομές, ανάμεσα στις οποίες είναι το διυλιστήριο Καλοχωρίου, το κτήριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Σέρρες – Εγνατία: Συνεχίζεται ο επ’ αόριστον αποκλεισμός του κόμβου Κερδυλλίων επί της Εγνατίας Οδού (και στα δύο ρεύματα).

Μάλγαρα: Παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ προγραμματίζονται δίωροι αποκλεισμοί του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη.

Δυτική Μακεδονία: Τα μπλόκα σε Μπάρα Σιάτιστας και κόμβο Φιλώτα διατηρούνται, με την κίνηση να γίνεται μέσω παράκαμψης.

Ημαθία – Πέλλα: Επ’ αόριστον αποκλεισμός του ρεύματος προς Βέροια στον κόμβο Νησελίου της Εγνατίας, ενώ αγρότες από τη Σκύδρα δεν αποκλείουν συμβολικό κλείσιμο του τελωνείου.

Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος

Αιτωλοακαρνανία: Παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου . Παράλληλα, υπάρχει κάλεσμα για κινητοποίηση στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου αύριο Τετάρτη (11:00 π.μ.).

Αχαΐα – Ηλεία: Αγρότες έχουν αποκλείσει τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου (Κάτω Αχαΐα), ενώ στην Ηλεία προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό στον κόμβο του Πύργου.

Εξέλιξη στην Κρήτη

Μετά τις χθεσινές εντάσεις, οι αγρότες έβαλαν τέλος στην κατάληψη του αεροδρομίου Ηρακλείου και κατευθύνθηκαν προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, όπου αποφάσισαν την κατάληψη του κτηρίου στην παραλιακή λεωφόρο. Στα Χανιά, το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια (ΒΟΑΚ) διακόπτει συμβολικά την κυκλοφορία για μισή ώρα κάθε μεσημέρι.

