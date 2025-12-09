Αγροτικά μπλόκα: Συγκίνησαν αγρότες με τούρτα - έκπληξη σε αστυνομικό 

Στη Δράμα, αγρότες προσέφεραν τούρτα σε αστυνομικό για τα γενέθλιά της, στην Κρήτη χτύπησαν αστυνομικούς με τις κατσούνες, στα πρωτοφανή επεισόδια με χημικά και πετροπόλεμο

Οι χθεσινές εικόνες των συγκρούσεων στην Κρήτη μεταξύ αγροτών και αστυνομικών προκάλεσαν αντιδράσεις. Όμως τα αγροτικά μπλόκα δεν είναι μόνο αυτό...

Σε ένα συγκινητικό βίντεο που διακινείται στο διαδίκτυο αγρότες από το μπλόκο του Κάτω Νευροκοπίου της Δράμας, δείχνουν την ευαίσθητη πλευρά τους στον «εχθρό» αστυνομικό.

Συγκεκριμένα στο τελωνείο Εξοχής όπου έχουν σταθμεύσει τα τρακτέρ, οι αγρότες και οι αστυνομικοί φαίνεται να επενδύουν περισσότερο στις σχέσεις που συνδέουν ιδιαίτερα τις μικρές τοπικές κοινωνίες, όπου όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, από τις εντάσεις της στιγμής.

Οι αγρότες έκαναν μία τούρτα έκπληξη στην υποδιοιηκήτρια αστυνομικό, η οποία ήταν μαζί τους στο μπλόκο και είχε τα γενέθλιά της. Μάλιστα την ευχαρίστησαν που βρίσκεται πάντα κοντά τους, προσέχοντας την ασφάλειά τους.

Δείτε το βίντεο

Όμως στα αγροτικά μπλόκα, όταν πέφτει η νύχτα, αλλά και οι εντάσεις, η εικόνα αλλάζει και γίνεται πιο ...μερακλίδικη.

Στο μπλόκο του Κιάτου, οι διαδηλωτές έστησαν αυτοσχέδια μπουζούκια μέσα σε φορτηγό, με τραπέζια γεμάτα μπουκάλια αλκοόλ και τραγούδια στη διαπασών...

Υπενθυμίζεται ότι σε όλη τη χώρα, φουντώνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις με όλο και περισσότερα τρακτέρ να βγαίνουν στους δρόμους.