Άνοιξε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου - «Αποχωρούμε ειρηνικά», δήλωσαν οι αγρότες

Αποφασίστηκε να τερματιστεί η κατάληψη στο αεροδρόμιο

Newsbomb

Άνοιξε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου - «Αποχωρούμε ειρηνικά», δήλωσαν οι αγρότες
Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στο Ηράκλειο Κρήτης, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον τερματισμό της κατάληψης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» αποφάσισαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής και του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς, το πρωί της Τρίτης.

«Αποχωρούν ειρηνικά», όπως δήλωσε ο κ. Μανουράς και μεταδίδει το Cretalive.gr. Στο αεροδρόμιο, το πρωί της Τρίτης βρέθηκε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, προκειμένου να συζητήσει με τους συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο.

Υπενθυμίζεται ότι το αεροδρόμιο του Ηρακλείου παρέμενε κλειστό από τις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας, μέχρι σήμερα το πρωί, περίπου στις 10:00.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:09ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Κατέρρευσε ο αντιδήμαρχος Σπύρος Γάτος μέσα στο Δημαρχείο - Υπέστη καρδιακό επεισόδιο

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι σε βάρος του Γιάννη Λάλα

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο επικίνδυνο ταξίδι στον κόσμο: Η περιγραφή δημοσιογράφου «κόβει» την ανάσα

10:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ζωντανός Νοστράδαμος»: Η πιο τρομακτική πρόβλεψη του για το 2026

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου - «Αποχωρούμε ειρηνικά», δήλωσαν οι αγρότες

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 25χρονος που διακινούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μετά από πληροφορίες της Αμερικανικής Πρεσβείας

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

09:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σουρμελίδης για την παραίτησή του από την «Αυγή»: «Ούτε με άδειασε κανένας ούτε άδειασα κανέναν»

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταξη ύψους 1.700 ευρώ το μήνα για τους πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα - Ποιοι οι δικαιούχοι

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Mercedes GLB ξεκινά ως ηλεκτρική αλλά θα είναι και ήπια υβριδική

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Ζόχραν Μαμντάνι: Αφήνει το μικρό του διαμέρισμα στην Αστόρια για να ζήσει στο δημαρχιακό μέγαρο

09:33LIFESTYLE

Κάτι συμβαίνει με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Βγάζει το μπικίνι της σε νέο βίντεο στο Instagram - Ανησυχία στο κοινό της

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Προς νέο ρεκόρ ζέστης το 2025: Αναμένεται να συμπεριληφθεί στις πιο θερμές χρονιές όλων των εποχών

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Έλαμψαν» στη Μινεσότα οι Σανς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Τραμπ πιέζει για ειρήνη, ο Πούτιν προετοιμάζεται για περισσότερο πόλεμο

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Αττική οδός

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Κούσνερ: Ο γαμπρός του Τραμπ έχει ρόλο-κλειδί στην προσπάθεια της Paramount να εξαγοράσει την Warner

09:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πώς αντέδρασε ο Μητσοτάκης στις εικόνες αγροτών να καταδιώκουν αστυνομικούς

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Μαζική δηλητηρίαση σε 10ωρη πτήση Σαγκάη - Μόσχα - «Η ουρά για την τουαλέτα δεν τελείωνε ποτέ»

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Απήγαγαν 17χρονο, τον λήστεψαν και τον πέταξαν έξω από το αμάξι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:50ΕΛΛΑΔΑ

«Τη διμοιρία των Χανίων θα την είχαν λιντσάρει» - Επιχειρησιακό χάλι, καταγγέλλει η Ένωση Αστυνομικών

09:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πώς αντέδρασε ο Μητσοτάκης στις εικόνες αγροτών να καταδιώκουν αστυνομικούς

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταξη ύψους 1.700 ευρώ το μήνα για τους πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα - Ποιοι οι δικαιούχοι

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Το καλύτερο τυρί στον κόσμο είναι ελληνικό - Στις κορυφαίες η ελληνική κουζίνα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «Φραπές» που έγινε Κομανέτσι, το top 10 του Μαρινάκη, oι τρικλοποδιές του Νίκου στον Οδυσσέα, το πρώτο θύμα της... χαράς του εξώστη, το deal Prodea – Παπαλέκα και τα καρφιά Μυτιληναίου στην Κομισιόν

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Δεκεμβρίου της Αγίας Άννης: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην Κρήτη: Σεσημασμένοι και με δικογραφίες εις βάρος τους περίπου 20 αγρότες στα Χανιά

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου - «Αποχωρούμε ειρηνικά», δήλωσαν οι αγρότες

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι σε βάρος του Γιάννη Λάλα

10:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ζωντανός Νοστράδαμος»: Η πιο τρομακτική πρόβλεψη του για το 2026

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Με εγκεφαλική αιμορραγία η Μις Τζαμάικα - Δίνει μάχη για τη ζωή της - Η ανακοίνωση των καλλιστείων

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοποριακή νέα θεραπεία αντιστρέφει τον ανίατο καρκίνο του αίματος - Η νέα ζωή της 16χρονης Αλίσα

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Κατέρρευσε ο αντιδήμαρχος Σπύρος Γάτος μέσα στο Δημαρχείο - Υπέστη καρδιακό επεισόδιο

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρόεδρος Κτηνοτρόφων Χανίων: «Μεγάλη συγγνώμη» από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν - Δεν αποδοκιμάζω τα επεισόδια - Δεν συντασσόμαστε με τους αγρότες της υπόλοιπης Ελλάδας

06:28LIFESTYLE

Όλη η TV μια χαρούμενη παρέα – Από πρώην συνεργάτες… «εχθροί»

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κινητοποίηση την Τετάρτη το πρωί στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότης κατά αστυνομικού με την... κατσούνα - Η φωτογραφία από τα Χανιά που έγινε viral

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Βρυξέλλες απέρριψαν στο σύνολό της την ελληνική πρόταση για αγορές οπλικών συστήματων €2,819 δισ. και αξίωσαν από την Αθήνα: «Ξαναστείλτε το σχέδιο...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ