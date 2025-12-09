Άνοιξε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου - «Αποχωρούμε ειρηνικά», δήλωσαν οι αγρότες
Αποφασίστηκε να τερματιστεί η κατάληψη στο αεροδρόμιο
Τον τερματισμό της κατάληψης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» αποφάσισαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής και του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς, το πρωί της Τρίτης.
«Αποχωρούν ειρηνικά», όπως δήλωσε ο κ. Μανουράς και μεταδίδει το Cretalive.gr. Στο αεροδρόμιο, το πρωί της Τρίτης βρέθηκε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, προκειμένου να συζητήσει με τους συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο.
Υπενθυμίζεται ότι το αεροδρόμιο του Ηρακλείου παρέμενε κλειστό από τις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας, μέχρι σήμερα το πρωί, περίπου στις 10:00.
