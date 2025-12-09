Πρόεδρος Κτηνοτρόφων Χανίων: «Μεγάλη συγγνώμη» από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν

Θέλω να ζητήσω μεγάλη συγγνώμη από τους αστυνομικούς, τα παιδιά που τραυματίστηκαν, αλλά δεν αποδοκιμάζω όσα έγιναν, δήλωσε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων, Γιάννης Βερυκάκης σχολιάζοντας τα άγρια επεισόδια που σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο των Χανίων το μεσημέρι της Δευτέρας.

«Εγώ από την πλευρά μου για όσα συνέβησαν σήμερα θέλω να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Δεν αποδοκιμάζω όσα έγιναν», είπε και πρόσθεσε: «Δεν ξέρετε σε τι κατάσταση είναι ο κτηνοτρόφος της Κρήτης, ο αγροτικός κόσμος αυτή τη στιγμή είναι οικονομικά πολύ δύσκολα λόγω της πληρωμής που δεν έγινε στις 30 Νοεμβρίου», τόνισε ο κ. Βερυκάκης και συνέχισε: «Αυτό που είδατε ήταν η αγανάκτηση του Κρητικού κτηνοτρόφου. Πρέπει, λοιπόν, να τους καταλάβουμε και να τους κατανοήσουμε, κακώς έγιναν αυτά τα πράγματα, εμείς ζητήσαμε να πάμε να κάνουμε τον αποκλεισμό στο αεροδρόμιο, αλλά όπως φαίνεται είχε δοθεί εντολή να μην πάμε στο αεροδρόμιο, κι όπως καταλαβαίνετε οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούσαν να κρατηθούν και συνέβησαν όσα συνέβησαν. Εγώ θέλω να ζητήσω άλλη μια φορά συγγνώμη από τα παιδιά που έχουν τραυματιστεί, από εκεί και πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο για το θέμα».

Ο ίδιος ζήτησε ότι στη συνάντηση των αγροτών με τους αρμόδιους φορείς θα πρέπει να πάρουν τη δέσμευση ότι θα γίνουν οι πληρωμές με τη μέθοδο της τεχνικής λύσης, όπως είχε γίνει και πέρυσι τόνισε.

Εμείς είμαστε με το συντονιστικό Κρήτης, δεν μπορούν να μας συσσωρεύουν εμάς με την υπόλοιπη Ελλάδα, εμείς έχουμε χωριστά προβλήματα, πρόσθεσε ο κ. Βερυκάκης, τονίζοντας πως τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια, αλλά δεν είναι ίδια με αυτά που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της Κρήτης.

