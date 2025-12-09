Πρόεδρος Κτηνοτρόφων Χανίων: «Μεγάλη συγγνώμη» από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν

«Κακώς έγιναν αυτά τα πράγματα, εμείς ζητήσαμε να πάμε να κάνουμε τον αποκλεισμό στο αεροδρόμιο, αλλά όπως φαίνεται είχε δοθεί εντολή να μην πάμε στο αεροδρόμιο, κι όπως καταλαβαίνετε οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούσαν να κρατηθούν και συνέβησαν όσα συνέβησαν», δήλωσε ο Γιάννης Βερυκάκης

Newsbomb

Πρόεδρος Κτηνοτρόφων Χανίων: «Μεγάλη συγγνώμη» από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θέλω να ζητήσω μεγάλη συγγνώμη από τους αστυνομικούς, τα παιδιά που τραυματίστηκαν, αλλά δεν αποδοκιμάζω όσα έγιναν, δήλωσε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων, Γιάννης Βερυκάκης σχολιάζοντας τα άγρια επεισόδια που σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο των Χανίων το μεσημέρι της Δευτέρας.

«Εγώ από την πλευρά μου για όσα συνέβησαν σήμερα θέλω να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Δεν αποδοκιμάζω όσα έγιναν», είπε και πρόσθεσε: «Δεν ξέρετε σε τι κατάσταση είναι ο κτηνοτρόφος της Κρήτης, ο αγροτικός κόσμος αυτή τη στιγμή είναι οικονομικά πολύ δύσκολα λόγω της πληρωμής που δεν έγινε στις 30 Νοεμβρίου», τόνισε ο κ. Βερυκάκης και συνέχισε: «Αυτό που είδατε ήταν η αγανάκτηση του Κρητικού κτηνοτρόφου. Πρέπει, λοιπόν, να τους καταλάβουμε και να τους κατανοήσουμε, κακώς έγιναν αυτά τα πράγματα, εμείς ζητήσαμε να πάμε να κάνουμε τον αποκλεισμό στο αεροδρόμιο, αλλά όπως φαίνεται είχε δοθεί εντολή να μην πάμε στο αεροδρόμιο, κι όπως καταλαβαίνετε οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούσαν να κρατηθούν και συνέβησαν όσα συνέβησαν. Εγώ θέλω να ζητήσω άλλη μια φορά συγγνώμη από τα παιδιά που έχουν τραυματιστεί, από εκεί και πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο για το θέμα».

Ο ίδιος ζήτησε ότι στη συνάντηση των αγροτών με τους αρμόδιους φορείς θα πρέπει να πάρουν τη δέσμευση ότι θα γίνουν οι πληρωμές με τη μέθοδο της τεχνικής λύσης, όπως είχε γίνει και πέρυσι τόνισε.

Εμείς είμαστε με το συντονιστικό Κρήτης, δεν μπορούν να μας συσσωρεύουν εμάς με την υπόλοιπη Ελλάδα, εμείς έχουμε χωριστά προβλήματα, πρόσθεσε ο κ. Βερυκάκης, τονίζοντας πως τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια, αλλά δεν είναι ίδια με αυτά που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της Κρήτης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «Φραπές» που έγινε Κομανέντσι, το top 10 του Μαρινάκη, oι τρικλοποδιές του Νίκου στον Οδυσσέα, το πρώτο θύμα της... χαράς του εξώστη, το deal Prodea – Παπαλέκα και τα καρφιά Μυτιληναίου στην Κομισιόν

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρόεδρος Κτηνοτρόφων Χανίων: «Μεγάλη συγγνώμη» από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν - Δεν αποδοκιμάζω τα επεισόδια - Δεν συντασσόμαστε με τους αγρότες της υπόλοιπης Ελλάδας

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Δεκεμβρίου

06:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα μπλόκα της Θεσσαλίας σήμερα ο Ανδρουλάκης, οργή από ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ για τις κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης κατά αγροτών

06:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός: Τελευταία... ευκαιρία για να συνεχίσει να ελπίζει

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην Κρήτη: Σεσημασμένοι και με δικογραφίες εις βάρος τους περίπου 20 αγρότες στα Χανιά

06:28LIFESTYLE

Όλη η TV μια χαρούμενη παρέα – Από πρώην συνεργάτες… «εχθροί»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ κατά ΕΕ για το πρόστιμο στον Μασκ και το μεταναστευτικό: «Παίρνετε πολύ κακές κατευθύνσεις»

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Νέο ενιαίο τέλος από τους δήμους – Ποιοι θα δουν ελάφρυνση και ποιοι επιβαρύνσεις

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο προμηθειών στο ΝΑΤΟ: Στο στόχαστρο ο ισραηλινός γίγαντας Elbit Systems- Eκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για Ιταλό

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Με «δόλωμα» μία κοπέλα συνάντησαν τον 14χρονο οι δύο δράστες και τον μαχαίρωσαν – «Είχαμε τσακωθεί και μου την είχαν στημένη»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος που υπέστη εγκεφαλικό επειδή θα του θανατώσουν το κοπάδι με τα πρόβατα - «Μέχρι την τελευταία στιγμή που θα φύγουν θα τα ταΐζω»

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικά Μπλόκα: Ανοιχτό παράθυρο από Μητσοτάκη - «Διάλογος αλλιώς δικογραφίες και διώξεις» το μήνυμα της κυβέρνησης

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αμετακίνητοι στις θέσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα – Δείτε τον πίνακα με τα μπλόκα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρική ηρεμία φέρνει ο «Ωμέγα Εμποδιστής» – Η πρώτη εικόνα για τον καιρό των Χριστουγέννων

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Δεκεμβρίου της Αγίας Άννης: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Πότε θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Νωρίτερα οι πληρωμές

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 9 Δεκεμβρίου

04:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Συνεχίζεται η υποβολή Αιτήσεων-Δηλώσεων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην Κρήτη: Σεσημασμένοι και με δικογραφίες εις βάρος τους περίπου 20 αγρότες στα Χανιά

06:28LIFESTYLE

Όλη η TV μια χαρούμενη παρέα – Από πρώην συνεργάτες… «εχθροί»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αμετακίνητοι στις θέσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα – Δείτε τον πίνακα με τα μπλόκα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Δεκεμβρίου της Αγίας Άννης: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρική ηρεμία φέρνει ο «Ωμέγα Εμποδιστής» – Η πρώτη εικόνα για τον καιρό των Χριστουγέννων

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Με «δόλωμα» μία κοπέλα συνάντησαν τον 14χρονο οι δύο δράστες και τον μαχαίρωσαν – «Είχαμε τσακωθεί και μου την είχαν στημένη»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος που υπέστη εγκεφαλικό επειδή θα του θανατώσουν το κοπάδι με τα πρόβατα - «Μέχρι την τελευταία στιγμή που θα φύγουν θα τα ταΐζω»

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «Φραπές» που έγινε Κομανέντσι, το top 10 του Μαρινάκη, oι τρικλοποδιές του Νίκου στον Οδυσσέα, το πρώτο θύμα της... χαράς του εξώστη, το deal Prodea – Παπαλέκα και τα καρφιά Μυτιληναίου στην Κομισιόν

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Νέο ενιαίο τέλος από τους δήμους – Ποιοι θα δουν ελάφρυνση και ποιοι επιβαρύνσεις

04:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: 30 τραυματίες και υλικές ζημιές από τον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ και του τσουνάμι που ακολούθησε

06:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός: Τελευταία... ευκαιρία για να συνεχίσει να ελπίζει

10:41WHAT THE FACT

Κολοσσιαίος πύθωνας έστησε ενέδρα σε αγρότη - Τον έριξε από το ποδήλατο και τον έσφιξε μέχρι θανάτου

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ κατά ΕΕ για το πρόστιμο στον Μασκ και το μεταναστευτικό: «Παίρνετε πολύ κακές κατευθύνσεις»

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά: Οι νέοι πρόεδροι του ΔΣΑ, του ΔΣΘ και του ΔΣΠ

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Απρόοπτο στην εθνική οδό Θερμοπυλών - Ιτέας - «Έφυγε» αμάξι από αυτοκινητάμαξα

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρόεδρος Κτηνοτρόφων Χανίων: «Μεγάλη συγγνώμη» από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν - Δεν αποδοκιμάζω τα επεισόδια - Δεν συντασσόμαστε με τους αγρότες της υπόλοιπης Ελλάδας

01:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλύβια: Εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη η βόμβα που εντοπίστηκε κάτω από ΙΧ όχημα

06:24WHAT THE FACT

Τι είναι το 12/25/25 που θα δούμε φέτος τα Χριστούγεννα; Θα εμφανιστεί ξανά έπειτα από 100 χρόνια

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότης κατά αστυνομικού με την... κατσούνα - Η φωτογραφία από τα Χανιά που έγινε viral

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ