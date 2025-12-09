ΠΟΑΣΥ: «Να μην θρηνήσουμε θύματα» -STOP στην επικίνδυνη και παράνομη έκθεση των αστυνομικών

Επιχειρησιακά κενά, υποστελεχωμένες διμοιρίες και προσπάθειες χρήσης κοινωνικών αυτοματισμών, καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της μετά τα άγρια επεισόδια στην Κρήτη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων. Τονίζοντας ταυτόχρονα πως

«αν είναι να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή για να δικαιωθεί ο αγώνας, ποτέ να μη δικαιωθεί»!

Και ζητούν να μπει ένα STOP στην επικίνδυνη και παράνομη έκθεση του αστυνομικού προσωπικού

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση τα όσα τραγικά – εγκληματικά εκτυλίχθηκαν στην Κρήτη και είναι σφόδρα πιθανόν να συμβούν και αλλού, δεν αποτελούν «νίκη» κανενός, είναι ντροπή για όλους τους εργαζόμενους.

Τα αναποδογυρισμένα περιπολικά, οι κατσούνες στα κεφάλια των αστυνομικών και οι καταλήψεις αεροδρομίων, δεν είναι λύση σε καμία διεκδίκηση, είναι το τέλμα της Δημοκρατίας. «Φραγμός» στις κινητοποιήσεις πρέπει να είναι οι κυβερνητικές αποφάσεις μετά από ουσιαστικό διάλογο και όχι ο κοινωνικός αυτοματισμός και οι εχθροπραξίες με την αστυνομική αρχή. Είναι επικίνδυνο κοινωνικές τάξεις να θεωρούν «λάφυρο» τον εργαζόμενο αστυνομικό, ενώ οι ευθύνες βαραίνουν άλλους.

Αλήθεια, πιστεύει κανείς ότι οι εγκληματικές ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν είτε στο θάνατο αστυνομικoύ είτε διαδηλωτή, είναι λύση; Διότι εμείς το λέμε απερίφραστα: Αν είναι να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή για να δικαιωθεί ο αγώνας, ποτέ να μη δικαιωθεί!

Θωράκιση του λειτουργήματος

Σταθερή επιδίωξη εξάλλου της Ομοσπονδίας μας είναι η θωράκιση του αστυνομικού λειτουργήματος ώστε κάθε επιχειρησιακό σχέδιο να είναι πλήρες, με σαφείς εντολές και στοχεύσεις προκειμένου να είναι αποτελεσματικό και κυρίως χωρίς να διακυβεύεται το αγαθό της ζωής κανενός.

Ρωτούμε λοιπόν ευθέως:

- Με ποια αρμοδιότητα και με ποια ευθύνη αξιωματούχοι της ΕΛ.ΑΣ. διατάσσουν τη συγκρότηση υποστελεχωμένων διμοιριών, εκθέτοντας κατάφωρα το αστυνομικό προσωπικό σε άμεσο κίνδυνο;

- Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν – όχι αν, αλλά όταν – η ελλιπής στελέχωση οδηγήσει σε τραυματισμούς και σε επιχειρησιακή αποτυχία;

- Και κυρίως, ποιος ελέγχει τους ελέγχοντες;

Είναι έκθεση σε κίνδυνο, όταν μια διμοιρία στελεχώνεται με τη μισή της προβλεπομένης δύναμης και μάλιστα απολύτως προβλέψιμη, εκτός και εάν κάποιοι σκοπίμως αποδυναμώνουν την αστυνομική δυναμική, εγκρίνοντας «πέτσινα» και «διάτρητα» μέτρα ασφαλείας, επιδιώκοντας την ένταση και όχι την εκτόνωση της κατάστασης.

Να μην θρηνήσουμε θύματα

Η Ομοσπονδία μας, με ορατό πλέον τον κίνδυνο να θρηνήσουμε θύματα, απευθύνει ανοικτή προειδοποίηση προς κάθε αρμόδιο:

Προστατεύστε τους αστυνομικούς και μην παίζετε με την ασφάλειά τους ωσάν να πρόκειται για ασκήσεις με «εικονικές συγκρούσεις» στις αστυνομικές σχολές!

Τέλος, η Ομοσπονδία λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις, θα προβεί στις ενδεικνυόμενες ενέργειες, αξιώνοντας εκτός από την αυτονόητη τιμωρία όσων επιτίθενται κατά της αστυνομικής δύναμης, να διερευνηθούν πράξεις ή παραλείψεις της διοίκησης που συνιστούν αμέλεια, αδιαφορία ή παράνομη έκθεση αστυνομικών σε κίνδυνο.

Ως εδώ με την υποκρισία, τη βία, την αυθαιρεσία και τους ερασιτεχνισμούς στις πλάτες των συναδέλφων μας!

