«Τη διμοιρία των Χανίων θα την είχαν λιντσάρει», επιχειρησιακό χάλι, καταγγέλλει η Ένωση Αστυνομικών

Σε σοβαρές καταγγελίες για τα χθεσινά έκτροπα στην Κρήτη προχώρησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Δημοσθένης Πάκος, επιρρίπτοντας την κύρια ευθύνη στην έλλειψη επιχειρησιακού σχεδιασμού, αλλά και στην απουσία διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών.

Ο κ. Πάκος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, απέδωσε τον εκτροχιασμό της κατάστασης και τις εικόνες που μεταδόθηκαν σε επιχειρησιακή ανεπάρκεια, χαρακτηρίζοντάς το «επιχειρησιακό χάλι» σημειώνοντας ότι αν δεν παρενέβαιναν οι ψυχραιμότεροι «τη διμοιρία των Χανίων θα την είχαν λιντσάρει».

Όσον αφορά στις ποινικές διώξεις υποστήριξε πως αν ήταν αστυνομικός θα υπήρξαν επικοινωνιακά σόου με καρατομήσεις και ΕΔΕ, ενώ τώρα οι δράστες παραπέμπονται για εγκληματική οργάνωση.

Σήμερα εξάλλου, όπως είπε κατεβαίνουν στην Κρήτη, διμοιρίες από την Αθήνα για να βγάλουν το «φίδι από την τρύπα», προειδοποιώντας πως αν υπάρξει τραυματισμός μέλους της ένωσης των Αθηνών τότε «ότι χρήματα έχουμε θα τα χαλάσουμε για αγωγές και μηνύσεις ώστε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι».

Όπως κατήγγειλε «οι άνδρες από 4 διμοιρίες που εστάλησαν στην Κρήτη για να συνδράμουν τις εκεί δυνάμεις, κοιμήθηκαν στο κατάστρωμα του πλοίου που τους μετέφερε». Όσον αφορά στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τον χαρακτήρισε λάθος, λέγοντας πως στη συγκεκριμένη χάθηκε ο έλεγχος και από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα.

Ο κ.Πάκος σημείωσε πως στο τέλος η αστυνομία θα βγει «τραυματισμένη» και όλοι οι άλλοι θα πάνε στα σπίτια τους, επαναλαμβάνοντας τα περί σχεδιασμού, λέγοντας χαρακτηριστικά, «οι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ακριβοπληρωμένοι από το κράτος, να κόψουν τον λαιμό τους να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους».

Όπως πρότεινε θα έπρεπε να ανοίξουν οι δρόμοι ώστε να περάσει ο κόσμος, εξηγώντας πως για την αστυνομία το δυσκολότερο έργο είναι η διαχείριση του πλήθους. «Δεν μπορούν 9 αστυνομικοί να καταστείλουν 2000 ανθρώπους» είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας «και μεθαύριο θα μιλάμε για αστυνομική βία επειδή δεν μπορούμε να λύσουμε τα απλά».

