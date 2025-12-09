Πώς αντέδρασε ο Μητσοτάκης στις εικόνες αγροτών να καταδιώκουν αστυνομικούς

Οι εικόνες των αγροτών να έχουν πάρει στο κυνήγι τους αστυνομικούς και να κλείνουν τα αεροδρόμια στην Κρήτη προκάλεσαν την έντονη δυσφορία του Κυριάκου Μητσοτάκη κάτι που φάνηκε και από τις κυβερνητικές διαρροές που μιλούσαν για άμεση ταυτοποίηση όσων πρωτοστάτησαν στα επεισόδια ενώ έκαναν λόγο ακόμα και για κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση.

Κυβερνητικοί κύκλοι μάλιστα επεσήμαιναν πως ανάμεσα σε αυτούς υπήρχαν και άτομα που είχαν καταδικαστεί κατά το παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών, εκβιάσεις, ζωοκλοπές και πολλά άλλα. Σε κάθε περίπτωση αν και η κυβέρνηση είχε από την αρχή διαμηνύσει πως δεν θα επέτρεπε το κλείσιμο των δρόμων, το μέγεθος των κινητοποιήσεων και η μαζική συμμετοχή φαίνεται να έχει δημιουργήσει δεύτερες σκέψεις.

Μπροστά, λοιπόν στο ενδεχόμενο η χώρα να παραμείνει κομμένη μέσα στις γιορτές, στην κυβέρνηση αναμένουν τις συγκεκριμένες προτάσεις των αγροτών για να ξεκινήσει ο διάλογος.

Χθες ολοκληρώθηκε η καταβολή των αποζημιώσεων για όσους είχαν μειώσει την παραγωγή τους τουλάχιστον κατά 30% λόγω ανυδρίας με 131.000 αγρότες να μοιράζονται περίπου 157 εκατομμύρια ευρώ ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν εξοφληθεί και τα χρήματα που οφείλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τώρα όσον αφορά τα άλλα θέματα που βάζουν στο τραπέζι οι αγρότες, η γάτα, στην οποία και είπα να πεταχτεί από το Μέγαρο Μαξίμου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μου ξεκαθάρισε πως φαίνεται πως υπάρχει περιθώριο για επαναπροσδιορισμό στην επιδότηση για το αγροτικό πετρέλαιο ενώ εξετάζεται και η επέκταση του προγράμματος «Γαία» που εξασφαλίζει χαμηλή τιμή ρεύματος στα 9,2 λεπτά/kWh. Οι αγρότες πάντως θέλουν την τιμή να πέφτει στα 8 λεπτά, τιμή που η γάτα μου επεσήμανε πως είναι κάτω του κόστους παραγωγής.

Εκεί που δεν ξέρω αν θα βρεθεί λύση είναι στο μεγάλο πρόβλημα της εξασφάλισης των τιμών στα προϊόντα καθώς οι τιμές, σύμφωνα με τη γάτα, διαμορφώνονται από την αγορά και οποιαδήποτε κυβερνητική παρέμβαση χωρίς προηγούμενη έγκριση θα δημιουργούσε την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό για διαβούλευση με τις Βρυξέλλες, αν και εγώ θα κρατούσα μικρό καλάθι.

Μέσα σε όλα, η γάτα μου υπενθύμισε πως του χρόνου κλείνει και η διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ η οποία είναι σε εξέλιξη και βασικός στόχος είναι να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε τουλάχιστον τα ίδια χρήματα. Μέχρι τώρα και σε πρώτη φάση για την περίοδο 2028-2034 να θυμίσω πως η χώρα πιθανότατα να λάβει ένα ποσό της τάξης των 49 δις ευρώ για όλα τα προγράμματα και όχι μόνο για την ΚΑΠ.

Το σίγουρο είναι πως η διαχείριση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί με τους αγρότες δεν θα είναι εύκολη, όπως δεν θα είναι εύκολο και για τους βουλευτές της επαρχίας της Νέας Δημοκρατίας που κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με την οργή των αγροτών, ακόμα και αυτών που στήριξαν το προηγούμενο διάστημα την παράταξή τους.

