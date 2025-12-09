Πώς αντέδρασε ο Μητσοτάκης στις εικόνες αγροτών να καταδιώκουν αστυνομικούς

Στην κυβέρνηση ετοιμάζουν δύο ρυθμίσεις για βελτίωση της επιδότησης στο αγροτικό πετρέλαιο και περαιτέρω μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος - Παράλληλα, ταυτοποιούνται οι αγρότες που προκάλεσαν τα άγρια επεισόδια της Δευτέρας

Δημήτρης Κοτταρίδης

Πώς αντέδρασε ο Μητσοτάκης στις εικόνες αγροτών να καταδιώκουν αστυνομικούς

Κυριάκος Μητσοτάκης

SOOC
Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι εικόνες των αγροτών να έχουν πάρει στο κυνήγι τους αστυνομικούς και να κλείνουν τα αεροδρόμια στην Κρήτη προκάλεσαν την έντονη δυσφορία του Κυριάκου Μητσοτάκη κάτι που φάνηκε και από τις κυβερνητικές διαρροές που μιλούσαν για άμεση ταυτοποίηση όσων πρωτοστάτησαν στα επεισόδια ενώ έκαναν λόγο ακόμα και για κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση.

Κυβερνητικοί κύκλοι μάλιστα επεσήμαιναν πως ανάμεσα σε αυτούς υπήρχαν και άτομα που είχαν καταδικαστεί κατά το παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών, εκβιάσεις, ζωοκλοπές και πολλά άλλα. Σε κάθε περίπτωση αν και η κυβέρνηση είχε από την αρχή διαμηνύσει πως δεν θα επέτρεπε το κλείσιμο των δρόμων, το μέγεθος των κινητοποιήσεων και η μαζική συμμετοχή φαίνεται να έχει δημιουργήσει δεύτερες σκέψεις.

Μπροστά, λοιπόν στο ενδεχόμενο η χώρα να παραμείνει κομμένη μέσα στις γιορτές, στην κυβέρνηση αναμένουν τις συγκεκριμένες προτάσεις των αγροτών για να ξεκινήσει ο διάλογος.

Χθες ολοκληρώθηκε η καταβολή των αποζημιώσεων για όσους είχαν μειώσει την παραγωγή τους τουλάχιστον κατά 30% λόγω ανυδρίας με 131.000 αγρότες να μοιράζονται περίπου 157 εκατομμύρια ευρώ ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν εξοφληθεί και τα χρήματα που οφείλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τώρα όσον αφορά τα άλλα θέματα που βάζουν στο τραπέζι οι αγρότες, η γάτα, στην οποία και είπα να πεταχτεί από το Μέγαρο Μαξίμου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μου ξεκαθάρισε πως φαίνεται πως υπάρχει περιθώριο για επαναπροσδιορισμό στην επιδότηση για το αγροτικό πετρέλαιο ενώ εξετάζεται και η επέκταση του προγράμματος «Γαία» που εξασφαλίζει χαμηλή τιμή ρεύματος στα 9,2 λεπτά/kWh. Οι αγρότες πάντως θέλουν την τιμή να πέφτει στα 8 λεπτά, τιμή που η γάτα μου επεσήμανε πως είναι κάτω του κόστους παραγωγής.

Εκεί που δεν ξέρω αν θα βρεθεί λύση είναι στο μεγάλο πρόβλημα της εξασφάλισης των τιμών στα προϊόντα καθώς οι τιμές, σύμφωνα με τη γάτα, διαμορφώνονται από την αγορά και οποιαδήποτε κυβερνητική παρέμβαση χωρίς προηγούμενη έγκριση θα δημιουργούσε την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό για διαβούλευση με τις Βρυξέλλες, αν και εγώ θα κρατούσα μικρό καλάθι.

Μέσα σε όλα, η γάτα μου υπενθύμισε πως του χρόνου κλείνει και η διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ η οποία είναι σε εξέλιξη και βασικός στόχος είναι να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε τουλάχιστον τα ίδια χρήματα. Μέχρι τώρα και σε πρώτη φάση για την περίοδο 2028-2034 να θυμίσω πως η χώρα πιθανότατα να λάβει ένα ποσό της τάξης των 49 δις ευρώ για όλα τα προγράμματα και όχι μόνο για την ΚΑΠ.

Το σίγουρο είναι πως η διαχείριση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί με τους αγρότες δεν θα είναι εύκολη, όπως δεν θα είναι εύκολο και για τους βουλευτές της επαρχίας της Νέας Δημοκρατίας που κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με την οργή των αγροτών, ακόμα και αυτών που στήριξαν το προηγούμενο διάστημα την παράταξή τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:09ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Κατέρρευσε ο αντιδήμαρχος Σπύρος Γάτος μέσα στο Δημαρχείο - Υπέστη καρδιακό επεισόδιο

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι σε βάρος του Γιάννη Λάλα

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο επικίνδυνο ταξίδι στον κόσμο: Η περιγραφή δημοσιογράφου «κόβει» την ανάσα

10:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ζωντανός Νοστράδαμος»: Η πιο τρομακτική πρόβλεψη του για το 2026

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου - «Αποχωρούμε ειρηνικά», δήλωσαν οι αγρότες

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 25χρονος που διακινούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μετά από πληροφορίες της Αμερικανικής Πρεσβείας

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

09:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σουρμελίδης για την παραίτησή του από την «Αυγή»: «Ούτε με άδειασε κανένας ούτε άδειασα κανέναν»

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταξη ύψους 1.700 ευρώ το μήνα για τους πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα - Ποιοι οι δικαιούχοι

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Mercedes GLB ξεκινά ως ηλεκτρική αλλά θα είναι και ήπια υβριδική

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Ζόχραν Μαμντάνι: Αφήνει το μικρό του διαμέρισμα στην Αστόρια για να ζήσει στο δημαρχιακό μέγαρο

09:33LIFESTYLE

Κάτι συμβαίνει με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Βγάζει το μπικίνι της σε νέο βίντεο στο Instagram - Ανησυχία στο κοινό της

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Προς νέο ρεκόρ ζέστης το 2025: Αναμένεται να συμπεριληφθεί στις πιο θερμές χρονιές όλων των εποχών

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Έλαμψαν» στη Μινεσότα οι Σανς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Τραμπ πιέζει για ειρήνη, ο Πούτιν προετοιμάζεται για περισσότερο πόλεμο

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Αττική οδός

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Κούσνερ: Ο γαμπρός του Τραμπ έχει ρόλο-κλειδί στην προσπάθεια της Paramount να εξαγοράσει την Warner

09:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πώς αντέδρασε ο Μητσοτάκης στις εικόνες αγροτών να καταδιώκουν αστυνομικούς

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Μαζική δηλητηρίαση σε 10ωρη πτήση Σαγκάη - Μόσχα - «Η ουρά για την τουαλέτα δεν τελείωνε ποτέ»

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Απήγαγαν 17χρονο, τον λήστεψαν και τον πέταξαν έξω από το αμάξι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:50ΕΛΛΑΔΑ

«Τη διμοιρία των Χανίων θα την είχαν λιντσάρει» - Επιχειρησιακό χάλι, καταγγέλλει η Ένωση Αστυνομικών

09:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πώς αντέδρασε ο Μητσοτάκης στις εικόνες αγροτών να καταδιώκουν αστυνομικούς

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταξη ύψους 1.700 ευρώ το μήνα για τους πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα - Ποιοι οι δικαιούχοι

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Το καλύτερο τυρί στον κόσμο είναι ελληνικό - Στις κορυφαίες η ελληνική κουζίνα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «Φραπές» που έγινε Κομανέτσι, το top 10 του Μαρινάκη, oι τρικλοποδιές του Νίκου στον Οδυσσέα, το πρώτο θύμα της... χαράς του εξώστη, το deal Prodea – Παπαλέκα και τα καρφιά Μυτιληναίου στην Κομισιόν

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Δεκεμβρίου της Αγίας Άννης: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην Κρήτη: Σεσημασμένοι και με δικογραφίες εις βάρος τους περίπου 20 αγρότες στα Χανιά

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου - «Αποχωρούμε ειρηνικά», δήλωσαν οι αγρότες

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι σε βάρος του Γιάννη Λάλα

10:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ζωντανός Νοστράδαμος»: Η πιο τρομακτική πρόβλεψη του για το 2026

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Με εγκεφαλική αιμορραγία η Μις Τζαμάικα - Δίνει μάχη για τη ζωή της - Η ανακοίνωση των καλλιστείων

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοποριακή νέα θεραπεία αντιστρέφει τον ανίατο καρκίνο του αίματος - Η νέα ζωή της 16χρονης Αλίσα

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Κατέρρευσε ο αντιδήμαρχος Σπύρος Γάτος μέσα στο Δημαρχείο - Υπέστη καρδιακό επεισόδιο

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρόεδρος Κτηνοτρόφων Χανίων: «Μεγάλη συγγνώμη» από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν - Δεν αποδοκιμάζω τα επεισόδια - Δεν συντασσόμαστε με τους αγρότες της υπόλοιπης Ελλάδας

06:28LIFESTYLE

Όλη η TV μια χαρούμενη παρέα – Από πρώην συνεργάτες… «εχθροί»

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κινητοποίηση την Τετάρτη το πρωί στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότης κατά αστυνομικού με την... κατσούνα - Η φωτογραφία από τα Χανιά που έγινε viral

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Βρυξέλλες απέρριψαν στο σύνολό της την ελληνική πρόταση για αγορές οπλικών συστήματων €2,819 δισ. και αξίωσαν από την Αθήνα: «Ξαναστείλτε το σχέδιο...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ