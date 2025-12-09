Αγροτικά Μπλόκα: Ανοιχτό παράθυρο από Μητσοτάκη - «Διάλογος αλλιώς δικογραφίες και διώξεις»

Η αστυνομία θα αποφεύγει όπου είναι εφικτό τις εντάσεις και τις συμπλοκές αλλά ταυτόχρονα θα συντάσσονται δικογραφίες με βαριές κατηγορίες σε όσους δημιουργούν φθορές ή παρακωλύουν τις συγκοινωνίες και τις μεταφορές και στη συνέχεια θα αναλαμβάνει η δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι υπαίτιοι άγριων επεισοδίων όπως χθες στα Χανιά που τραυματίστηκαν αστυνομικοί θα διωχθούν για εγκληματική οργάνωση. Όπως αναφέρουν πληροφορίες από την ΕΛΑΣ έχει ξεκινήσει η ταυτοποίηση και οι κατηγορούμενοι, που θα βρεθούν αντιμέτωποι με κακουργήματα, αναμένεται να προσεγγίσουν τους 100.

Γίνεται αντιληπτό ότι η κυβέρνηση θα ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης και όχι απλά της επιβολής της τάξης.

Για τα άγρια επεισόδια στην Κρήτη σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι πρωταγωνιστές στις πρωτοφανείς αγριότητες ταυτοποιήθηκαν και αντιμετωπίζουν μια σειρά από κατηγορίες.

Οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν ενώ καταγράφηκαν και επιθέσεις σε οχήματα της Αστυνομίας. Οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί και ανάμεσά τους είναι άτομα με σκληρό ποινικό παρελθόν υπόδικοι και κατάδικοι (εγκληματική οργάνωση για διακίνηση ναρκωτικών, κατοχή όπλων και εκρηκτικών, εκβιάσεις, ζωοκλοπές).

Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για: απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία - οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης, παρακώλυση συγκοινωνιών κλπ.

Αναφορικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, η κυβέρνηση έχει σταθερή γραμμή η οποία εκφράστηκε χθες από τον πρωθυπουργό, τον αρμόδιο υπουργό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και σε αυτήν επιμένει. Δηλαδή να γίνει οργανωμένος διάλογος, να υπάρξει μια αντιπροσωπευτική επιτροπή από την πλευρά των αγροτών και των κτηνοτρόφων και να καταγραφούν συντεταγμένα τα αιτήματά τους.

Ταυτόχρονα, σε επίπεδο πληρωμών κινούνται με ταχύτητα στο μέτρο του δυνατού προκειμένου να «τρέξουν» νέες πληρωμένες για το μέτρο 23 και στη συνέχεια την εξόφληση της βασικής επιδότησης των 600 εκατ. ευρώ.

Στο Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν ότι τις κινητοποιήσεις τις υποκινεί μια μερίδα αγροτών ενώ μιλούν ανοιχτά για «μπαταχτσήδες αγρότες» οι οποίοι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρουν επιδοτήσεις.

Παράλληλα όπως είπε χθες ο κ. Παύλος Μαρινάκης στο τέλος οι αγρότες θα στρέψουν εναντίον τους το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας που θα θέλει να μετακινηθεί προς την επαρχία τις ημέρες των εορτών και δεν θα μπορεί λόγω των μπλόκων.

«Ζητάμε συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα – Να δούμε στο πλαίσιο ευρωπαϊκών περιορισμών τι μπορούμε να κάνουμε.

Δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές, να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία δεν μπορούσαμε στη συνέχεια να τα δικαιολογήσουμε και να μας ζητάει η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε και με τόκο», ήταν τα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος άφησε ανοιχτό ένα παράθυρο συνεννόησης.

Όπως είχαμε γράψει χθες στο Newsbomb η κυβέρνηση εξετάζει μόνο δύο αιτήματα των αγροτών:

Το ενδεχόμενο του επαναπροσδιορισμού ποσοτήτων πετρελαίου του αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια και η επέκταση του προγράμματος «Γαία» που εξασφαλίζει χαμηλή τιμή ρεύματος στα 9,2 λεπτά/kWh. Όλα τα υπόλοιπα όπως λένε θα ρίξουν τον προϋπολογισμό στα βράχια.

Καρφιά σε Σαμαρά και Καραμανλή

Το Μέγαρο Μαξίμου δεν κρύβει τη δυσφορία του και για τις τοποθετήσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών υπέρ των αγροτών. Επισήμως ο κύριος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είπε ότι δεν πρόκειται να σχολιάσει τις δηλώσεις Σαμαρά και Καραμανλή. Άφησε όμως σαφέστατες αιχμές λέγοντας πως η κυβέρνηση δεν θα μπει στην λογική του «όλα τα κιλά για όλα τα λεφτά όπως γινότανε στο παρελθόν», φράση που αποδίδεται στον πρώην υπουργό αγροτικής ανάπτυξης της κυβέρνησης Καραμανλή, Σωτήρη Χατζηγάκη.

