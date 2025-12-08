Τι εξετάζει η κυβέρνηση για αποκλιμάκωση των μπλόκων; Παρεμβάσεις Καραμανλή, Σαμαρά υπέρ των αγροτών

Οι αγρότες φαίνονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τα μπλόκα και τις προσπάθειες αποκλεισμού δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων παρά τις δεσμεύσεις για την καταβολή όλων των επιδομάτων μέχρι το τέλος του μήνα.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της παραμένει σταθερή στο δόγμα «ανοιχτοί δρόμοι και διάλογος υπό προϋποθέσεις».

Για μια ακόμη φορά ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε στο κυριακάτικο μήνυμά του ότι οι πληρωμές προχωρούν κανονικά και ότι οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν κάτι να φοβούνται. Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να μην υπάρξουν ακραίες μορφές κινητοποιήσεων και επεσήμανε ότι η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοιχτή για διάλογο.

«Οι αγρότες έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν περισσότερα και καλύτερα. Αλλά οι λύσεις έρχονται μέσα από διάλογο. Οι ακραίες μορφές διαμαρτυρίας, όπως τα μπλόκα, μπορεί να εκφράζουν πίεση, αλλά τελικά δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων και δεν βοηθούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα». Αυτό το μήνυμα έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για τις αγροτικές κινητοποιήσεις στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του.

«Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι και θα είναι πάντα ανοιχτή για συζήτηση με αγρότες που θα έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα. Αλλωστε έχουμε αποδείξει ότι στηρίζουμε τους αγρότες και θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε στο μέτρο του δυνατού», τονίζει επίσης ο κ. Μητσοτάκης.

Σε κάθε περίπτωση από την κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για ικανοποίηση όλων των αιτημάτων των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Γι' αυτό επιμένουν σε διάλογο με ένα μόνο συντονιστικό όργανο όλων των αγροτών σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τι μπορεί να ικανοποιήσει η κυβέρνηση;

Οι αγρότες από την άλλη μεριά επιθυμούν απευθείας συνάντηση με τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο σημεία που εξετάζουν στην κυβέρνηση για αποκλιμάκωση της έντασης είναι μια μόνιμη ρύθμιση σε σχέση με το φθηνό αγροτικό ρεύμα και το δεύτερο μέτρο που εξετάζεται αφορά το πάγιο αίτημα αγροτών και κτηνοτρόφων για επιστροφή του ΦΠΑ στο πετρέλαιο στην αντλία. Το Μαξίμου επιμένει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες υποχωρήσεις.

Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο

Οι διαμαρτυρίες των αγροτών αποκτούν και υψηλό πολιτικό ενδιαφέρον αφού εκτός από τις επιθέσεις της αντιπολίτευσης χθες είχαμε και παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

«Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους. Να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, πρόεδρος του Ομίλου εταιρειών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ).

Ο κ. Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση της ΣΕΚΕ και του ιδρύματος,«Αλέξανδρος Μπαλτατζής», υπογράμμισε ότι η πρωτογενής τομέας σε ολόκληρη την Ευρώπη – αναπόδραστα και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση – και στη χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και πρωτόγνωρες προκλήσεις: «Εκτίναξη του κόστους παραγωγής. Μειωμένες τιμές παραγωγού. Δυσανάλογα υψηλές τιμές για τον καταναλωτή. Καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Λειψυδρία. Ζημιές ή και ολική απώλεια ζωϊκού κεφαλαίου από επιδημίες. Συχνότερη και εντονότερη εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων. Ανεπαρκής ανθεκτικότητα των υποδομών στην σφοδρότητα των θεομηνιών. Καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων».

Σε πιο σκληρό ύφος ήταν η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

Συγκεκριμένα ο κ. Σαμαράς δηλώνει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία. Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους. Δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους. Που βλέπουν απέναντί τους και την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες! Γι’ αυτό και οι πρωτοφανείς αγροτικές κινητοποιήσεις που σαρώνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι να τα κάνει χειρότερα. Και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Αυτήν τη λάθος πολιτική θα την πληρώσει όλος ο Ελληνικός λαός ! Εκτός των άλλων, με νέα κύματα ακρίβειας… Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα ! Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη. Χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας. Και όχι… αφανισμός των παραγωγών μας».

