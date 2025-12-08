Τι εξετάζει η κυβέρνηση για αποκλιμάκωση των μπλόκων; Παρεμβάσεις Καραμανλή, Σαμαρά υπέρ των αγροτών

Σε κρίσιμη καμπή εισέρχονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών λίγες εβδομάδες πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων

Κώστας Τσιτούνας

Τι εξετάζει η κυβέρνηση για αποκλιμάκωση των μπλόκων; Παρεμβάσεις Καραμανλή, Σαμαρά υπέρ των αγροτών
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αγρότες φαίνονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τα μπλόκα και τις προσπάθειες αποκλεισμού δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων παρά τις δεσμεύσεις για την καταβολή όλων των επιδομάτων μέχρι το τέλος του μήνα.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της παραμένει σταθερή στο δόγμα «ανοιχτοί δρόμοι και διάλογος υπό προϋποθέσεις».

Για μια ακόμη φορά ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε στο κυριακάτικο μήνυμά του ότι οι πληρωμές προχωρούν κανονικά και ότι οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν κάτι να φοβούνται. Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να μην υπάρξουν ακραίες μορφές κινητοποιήσεων και επεσήμανε ότι η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοιχτή για διάλογο.

«Οι αγρότες έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν περισσότερα και καλύτερα. Αλλά οι λύσεις έρχονται μέσα από διάλογο. Οι ακραίες μορφές διαμαρτυρίας, όπως τα μπλόκα, μπορεί να εκφράζουν πίεση, αλλά τελικά δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων και δεν βοηθούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα». Αυτό το μήνυμα έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για τις αγροτικές κινητοποιήσεις στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του.

«Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι και θα είναι πάντα ανοιχτή για συζήτηση με αγρότες που θα έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα. Αλλωστε έχουμε αποδείξει ότι στηρίζουμε τους αγρότες και θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε στο μέτρο του δυνατού», τονίζει επίσης ο κ. Μητσοτάκης.

Σε κάθε περίπτωση από την κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για ικανοποίηση όλων των αιτημάτων των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Γι' αυτό επιμένουν σε διάλογο με ένα μόνο συντονιστικό όργανο όλων των αγροτών σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τι μπορεί να ικανοποιήσει η κυβέρνηση;

Οι αγρότες από την άλλη μεριά επιθυμούν απευθείας συνάντηση με τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο σημεία που εξετάζουν στην κυβέρνηση για αποκλιμάκωση της έντασης είναι μια μόνιμη ρύθμιση σε σχέση με το φθηνό αγροτικό ρεύμα και το δεύτερο μέτρο που εξετάζεται αφορά το πάγιο αίτημα αγροτών και κτηνοτρόφων για επιστροφή του ΦΠΑ στο πετρέλαιο στην αντλία. Το Μαξίμου επιμένει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες υποχωρήσεις.

Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο

Οι διαμαρτυρίες των αγροτών αποκτούν και υψηλό πολιτικό ενδιαφέρον αφού εκτός από τις επιθέσεις της αντιπολίτευσης χθες είχαμε και παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

«Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους. Να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, πρόεδρος του Ομίλου εταιρειών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ).

Ο κ. Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση της ΣΕΚΕ και του ιδρύματος,«Αλέξανδρος Μπαλτατζής», υπογράμμισε ότι η πρωτογενής τομέας σε ολόκληρη την Ευρώπη – αναπόδραστα και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση – και στη χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και πρωτόγνωρες προκλήσεις: «Εκτίναξη του κόστους παραγωγής. Μειωμένες τιμές παραγωγού. Δυσανάλογα υψηλές τιμές για τον καταναλωτή. Καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Λειψυδρία. Ζημιές ή και ολική απώλεια ζωϊκού κεφαλαίου από επιδημίες. Συχνότερη και εντονότερη εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων. Ανεπαρκής ανθεκτικότητα των υποδομών στην σφοδρότητα των θεομηνιών. Καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων».

Σε πιο σκληρό ύφος ήταν η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

Συγκεκριμένα ο κ. Σαμαράς δηλώνει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία. Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους. Δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους. Που βλέπουν απέναντί τους και την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες! Γι’ αυτό και οι πρωτοφανείς αγροτικές κινητοποιήσεις που σαρώνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι να τα κάνει χειρότερα. Και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Αυτήν τη λάθος πολιτική θα την πληρώσει όλος ο Ελληνικός λαός ! Εκτός των άλλων, με νέα κύματα ακρίβειας… Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα ! Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη. Χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας. Και όχι… αφανισμός των παραγωγών μας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί μεταξύ Ρομά στο Ίλιον: Πεθερός επιχείρησε να βιάσει τη 18χρονη νύφη του

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο αριθμός των άμεσων αναγκών ανέβηκε στα τελευταία τρία ματς

06:33ΕΛΛΑΔΑ

Αποσύρονται τα τρόλεϊ: Οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία

06:28LIFESTYLE

Ο Πάνος Κατσαρίδης στο Newsbomb.gr: «Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας άνθρωπος-σχολείο»

06:24WHAT THE FACT

Τι είναι το 12/25/25 που θα δούμε φέτος τα Χριστούγεννα; Θα εμφανιστεί ξανά έπειτα από 100 χρόνια

06:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μάχη για την Αρκτική: Ο άγνωστος σταθμός στην Γροιλανδία, η άμυνα της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία και η ελληνική τεχνολογία

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τσουχτερό» το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Τιμές «χρυσού» για κρέατα, κουραμπιέδες και μελομακάρονα

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κόκκινη γραμμή» για Φάμελλο η αυτονόμηση της «Αυγής» - Το παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του διευθυντή μετά το επίμαχο πρωτοσέλιδο

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχεδόν 3.000 άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο έπειτα από δάγκωμα σκύλου μέσα σε ένα χρόνο - Δραματικά στοιχεία από μελέτη του ΕΟΔΥ

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Στόχος να μείνουν στα μπλόκα μέχρι τα Χριστούγεννα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι εξετάζει η κυβέρνηση για αποκλιμάκωση των μπλόκων; Τι σηματοδοτούν οι παρεμβάσεις Καραμανλή και Σαμαρά υπέρ των αγροτών

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χωρίς έντονα φαινόμενα τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή – Ήπιες οι θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Δεκεμβρίου

04:36ΕΛΛΑΔΑ

Επαναλειτουργεί από σήμερα η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης – Ο πίνακας με τα δρομολόγια

04:14ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Αυξάνεται η χρονική διάρκεια για εργαζομένους και ανέργους περιόδου 2025–2026

03:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Συνεχίζεται η υποβολή Αιτήσεων-Δηλώσεων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

03:24ΚΟΣΜΟΣ

«Απογοητευμένος» ο Τραμπ με τον Ζελένσκι: «Δεν έχει διαβάσει» την ειρηνευτική πρόταση

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο «Ηράκλειον»: 59 χρόνια από την τραγωδία με τους 250 νεκρούς στη Φαλκονέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

06:24WHAT THE FACT

Τι είναι το 12/25/25 που θα δούμε φέτος τα Χριστούγεννα; Θα εμφανιστεί ξανά έπειτα από 100 χρόνια

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι εξετάζει η κυβέρνηση για αποκλιμάκωση των μπλόκων; Τι σηματοδοτούν οι παρεμβάσεις Καραμανλή και Σαμαρά υπέρ των αγροτών

23:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εντυπωσιακή εικόνα: Το «πραγματικό» χρώμα του Άρη - Όχι και τόσο «κόκκινος» πλανήτης

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο «Ηράκλειον»: 59 χρόνια από την τραγωδία με τους 250 νεκρούς στη Φαλκονέρα

13:01LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Εδώ και 9 χρόνια είμαι βίζιτα, πεταμένη, μεθυσμένη...»

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κόκκινη γραμμή» για Φάμελλο η αυτονόμηση της «Αυγής» - Το παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του διευθυντή μετά το επίμαχο πρωτοσέλιδο

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο αριθμός των άμεσων αναγκών ανέβηκε στα τελευταία τρία ματς

06:28LIFESTYLE

Ο Πάνος Κατσαρίδης στο Newsbomb.gr: «Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας άνθρωπος-σχολείο»

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε η Κίνα ούτε οι ΗΠΑ: Η χώρα που κυριαρχεί στον τεχνολογικό κόσμο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Στόχος να μείνουν στα μπλόκα μέχρι τα Χριστούγεννα

20:00WHAT THE FACT

Μπανάνες: Το σημαντικό όφελος που δεν γνωρίζατε ότι προσφέρουν στην υγεία σας

06:33ΕΛΛΑΔΑ

Αποσύρονται τα τρόλεϊ: Οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ