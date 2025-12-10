ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 175 εκατ. ευρώ σε 132.584 παραγωγούς για το Μέτρο 23 και τις αυτόχθονες φυλές

Στους λογαριασμούς 132.584 γεωργών και κτηνοτρόφων πιστώθηκαν περισσότερα από 175 εκατ. ευρώ, για το Μέτρο 23 και τις αυτόχθονες φυλές, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφορικά με τις πληρωμές, η πρώτη αφορά την εκκαθάριση του Μέτρου 23, «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024», με τους δικαιούχους να είναι 131.444 και το συνολικό ποσό που έλαβαν να φτάνει τα 157.466.387,8 ευρώ.

Όπως σημειώνει το ΥΠΑΑΤ, δεν έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις πληρωμής γεωργοί/μελισσοκόμοι, οι οποίοι είτε εντοπίζονται να μην έχουν συμμορφωθεί ως προς τις υποχρεώσεις τους έναντι των ενωσιακών διατάξεων, είτε βρίσκονται σε διαδικασία διερεύνησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλες ελεγκτικές αρχές. Οι συγκεκριμένες πληρωμές είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και δεν εκχωρούνται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, ενώ μέχρι τα τέλη του έτους θα ακολουθήσει συμπληρωματική πληρωμή με ανακατανομή πιστώσεων".

Η δεύτερη πληρωμή αφορά την πρώτη εκκαθάριση για το 2024 της Παρέμβασης Π3-70-1.5, «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» ΣΣΚΑΠ. Οι δικαιούχοι είναι 1.104 και το συνολικό ποσό 18.006.337,61 ευρώ. Ο υπολογισμός πληρωμής πραγματοποιήθηκε, με βάση το προσδιορισθέν ζωικό κεφάλαιο μετά το σύνολο των προβλεπόμενων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, και την εφαρμογή των μειώσεων-κυρώσεων στις περιπτώσεις αποκλίσεων με το αιτούμενο ζωικό κεφάλαιο.