Τσιάρας για αγρότες: Έχουν διαφορετικά αιτήματα ανά μπλόκο - Δεν υπάρχει Συντονιστικό για διάλογο

Οι αγρότες έχουν διαφορετικά αιτήματα ανά μπλόκο και γι’ αυτό δεν υπάρχει Συντονιστικό Όργανο για να ξεκινήσει ο διάλογος, δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

Ο υπουργός τόνισε πως η πόρτα του υπουργείου του είναι πάντα ανοιχτή και πως ο ίδιος έχει συναντηθεί με τους αγρότες όσες φορές του έχει ζητηθεί.

Πρέπει να υπάρχει μία οργάνωση των αιτημάτων για να αρχίσει ο διάλογος. Σεβαστή η διαμαρτυρία αλλά υπάρχει και μια «κόκκινη γραμμή». Οι αγρότες χάνουν το δίκαιό τους όταν επιβαρύνουν άλλες κοινωνικές ομάδες, σχολίασε ο κ. Τσιάρας αναφερόμενος στα πρόσφατα έκτροπα στην Κρήτη.

Και σήμερα μπορούν να έρθουν και αύριο, όμως έχουν αρχίσει να δυσκολεύουν τα πράγματα, διότι οι συνέπειες είναι ήδη σημαντικές, επισήμανε ο υπουργός.

Η ροή των ευρωπαϊκών χρημάτων είναι απολύτως συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα, γι’ αυτό και προσπαθούμε να εξυγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλιώς δεν θα είχε νόημα να συζητάμε, προσπάθησε να εξηγήσει και πρόσθεσε: Η προσπάθεια εξυγίανσης προφανώς δημιούργησε ανάγκη να υιοθετήσουμε μοντέλο που δεν είχαμε πριν και εκεί οφείλονται οι καθυστερήσεις.

Από τις αρχές Οκτωβρίου είχαμε προαναγγείλει ότι η βασική ενίσχυση θα πληρωθεί τέλος Νοεμβρίου και θα ακολουθήσουν οι άλλες πληρωμές, αλλά το σύστημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, είπε και τόνισε πως φέτος οι αγρότες θα πάρουν 3,7 δισ. ευρώ.

Όταν κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα του κόστους παραγωγής πήραμε δύο σημαντικές αποφάσεις: Με νομοθέτηση επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο 100%, παραδέχομαι ότι υπάρχουν προβλήματα, διότι δεν έχει γίνει σωστά η ανάρτηση των τιμολογίων στην ΑΑΔΕ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το φτιάξουμε. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός αύξησε κατά 50% την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό ρεύμα, είπε ο υπουργός.

