Ξεκαθαρίζει το θέμα των ΕΛΤΑ: Ο τριπλός στόχος και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου

Κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρομική κάλυψη, διαμηνύουν οι αρμόδιοι 

Newsbomb

Ξεκαθαρίζει το θέμα των ΕΛΤΑ: Ο τριπλός στόχος και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου
EUROKINISSI.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά την έντονη αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών για το θέμα των ΕΛΤΑ και της απόφασης για κλείσιμο 204 καταστημάτων, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου κ. Γιάννης Παπαχρήστου είχε σήμερα συνάντηση με τη Διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Ο στόχος της συνάντησης ήταν τριπλός:

-να ξεκινήσουν άμεσα οι επισκέψεις και η διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες σε όλες τις περιοχές όπου προβλέπεται να εφαρμοστεί το πλάνο αναδιάρθρωσης και να βρεθούν βέλτιστες λύσεις στις προκλήσεις που εντοπίζονται,
-να αναληφθεί πρωτοβουλία ενημέρωσης και να παρουσιαστεί ο σύγχρονος τρόπος λειτουργίας των ΕΛΤΑ και οι υπηρεσίες που παρέχονται ήδη, καθώς και
-να επιταχυνθούν οι προσπάθειες μετασχηματισμού στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει ήδη χαραχθεί.

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός χωρίς όμως να ληφθούν υπόψιν κρίσιμες παράμετροι

Ο κ. Παπαχρήστου αναγνώρισε εκ μέρους του Υπερταμείου ότι είχε γίνει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός χωρίς όμως να ληφθούν υπόψιν κρίσιμες παράμετροι όπως η ενημέρωση και η προετοιμασία των τοπικών κοινωνιών. Υπό αυτό το πρίσμα δεσμεύτηκε για την άμεση διεξαγωγή μιας εκτενούς και ουσιαστικής διαβούλευσης με θεσμικούς φορείς, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και την διερεύνηση συνεργασιών με την τοπική κοινωνία.

Το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού

Σημειώνεται ότι η εταιρεία υλοποιεί ήδη ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού, το οποίο έχει δώσει θετικά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα:

1.Επιτεύχθηκε η συνένωση ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier δημιουργώντας τον ισχυρό δεύτερο πόλο στον κλάδο.

2.Υλοποιούνται επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και ψηφιακές υπηρεσίες που επιτρέπουν σε real time να παρακολουθείται η πορεία των προσφερόμενων υπηρεσιών.

3.Οι ταχυδρόμοι είναι πλέον εξοπλισμένοι με φορητά τερματικά και μίνι εκτυπωτές και μπορούν να υλοποιήσουν σχεδόν όλες τις υπηρεσίες με μία επίσκεψη κατ’οίκον.

4.Η εταιρεία έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή με την αξιοποίηση για πρώτη φορά της ακίνητης περιουσίας και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται αποτελέσματα. Ήδη η μεταστέγαση των γραφείων των ΕΛΤΑ είναι μια κίνηση που εξοικονομεί για την εταιρεία 55.000 ευρώ ετησίως, ενώ απελευθερώνεται το κτήριο της Καισαριανής, με σημαντική εμπορική αξία, η οποία συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά αποτίμηση της συνολικής ακίνητης περιουσίας της εταιρείας και οργανώνεται ολιστικό πλάνο αξιοποίησης.

5.Διευρύνονται οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ με περισσότερες και εξειδικευμένες τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα, σε συνεργασία με την ALPHA BANK.

6.Έγινε ανάκτηση μεγάλων εταιρικών πελατών (τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, διεθνείς εταιρείες ταχυμεταφορών).

7.Διευρύνθηκε το ωράριο εξυπηρέτησης των πολιτών σε 11 πόλεις και δημιουργήθηκε η εφαρμογή elta fastpost για τον προγραμματισμό ραντεβού σε 74 καταστήματα.

8.Τοποθετήθηκαν έξυπνες θυρίδες postbox σε όλη την Ελλάδα.

9.Γίνεται ενίσχυση του στόλου οχημάτων για τη βελτίωση του δικτύου διανομής.

Κατάργηση ζημιογόνων εμπορικών λειτουργιών

Επίσης, τα προηγούμενα χρόνια, τα ΕΛΤΑ προέβησαν στην κατάργηση ζημιογόνων εμπορικών λειτουργιών (π.χ. προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας), έκαναν μια ευρεία εθελούσια έξοδο, ανασχεδίασαν το μοντέλο διανομής και ενσωμάτωσαν τη ρομποτική τεχνολογία στη διαλογή μειώνοντας κόστος και χρόνο.

Οι παραπάνω κινήσεις συνέβαλαν στη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων της εταιρείας. Παρά ταύτα οι προκλήσεις για τα ΕΛΤΑ παραμένουν λόγω του υψηλού ανταγωνισμού της αγοράς που σε παγκόσμιο επίπεδο μετεξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα.

Η νέα πραγματικότητα στην ταχυδρομική αγορά

Σε σχέση με τα ΕΛΤΑ θα πρέπει να σημειωθεί ότι:
-η ταχυδρομική αγορά είναι εδώ και δεκαετίες απελευθερωμένη και ΔΕΝ επιδέχεται καμίας κρατικής ενίσχυσης,
-η αλληλογραφία μειώνεται διαρκώς, έως και 90%,
-ο ανταγωνισμός στις ταχυμεταφορές αυξάνεται με εγχώριους και διεθνείς παίχτες,
-οι απαιτήσεις των πολιτών μεταβάλλονται, αφού ζητούν όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια στην εξυπηρέτηση,
-η φυσική ροή δεμάτων, επιστολών και πληρωμών μεταφέρεται πλέον από φυσικά, σταθερά κτίρια σε κατ’ οίκον εξυπηρέτηση.

Σε αυτή την κατεύθυνση έχει διαμορφωθεί μια νέα πραγματικότητα στα ΕΛΤΑ.

Ήδη:
-92% των συντάξεων επιδίδονται στο σπίτι,
-το 90% της αλληλογραφίας παραδίδεται κατ’ οίκον.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω, θα αξιοποιηθεί το επόμενο τρίμηνο με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οργανισμού, υπό την αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση ότι καμία περιοχή, κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρομική κάλυψη.

Ειδική αναφορά στον παραιτηθέντα CEO

Οι αρχές του Υπερταμείου δεν παρέλειψαν να εξάρουν και τη σημαντική συμβολή του Γρηγόρη Σκλήκα, του απελθόντος CEO των ΕΛΤΑ, που επιτάχυνε την υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού. Όπως αναφέρθηκε, υπηρέτησε με ακεραιότητα και προσήλωση τον εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ και με την απόφασή του να παραιτηθεί για λόγους ευθιξίας, διευκόλυνε τη δυνατότητα συνέχισης του πλάνου μετασχηματισμού.

Από την πλευρά του Υπερταμείου θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση του πλάνου μετασχηματισμού, με ταυτόχρονη έμφαση στη στήριξη και τον σεβασμό προς τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, όπως εξάλλου είναι και η δημοσίως εκπεφρασμένη βούληση της Πολιτείας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:25ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Έκλεισαν δρόμοι στο κέντρο - Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

19:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Βοιωτία: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες σε κλεμμένο ΙΧ

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης για επίθεση σε βάρος του στην Κρήτη: «Η πολιτική τοξικότητα έχει συνέπειες»

19:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τζόκοβιτς: «Ανυπομονώ για τον τελικό σε ένα από τα πιο όμορφα γήπεδα του κόσμου - Ελλάδα σε αγαπώ»

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση 34χρονης από το Κορδελιό – Έφυγε για να πάει στο φούρνο και δεν επέστρεψε

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε «φίλοι» την κρατούσαν αλυσοδεμένη στην αυλή και την πυροβολούσαν - Λεπτομέρειες της φρίκης στο Τέξας

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Με «ομπρέλα» Λευκού Οίκου η συνάντηση Πάπα - Οικουμενικού Πατριάρχη στην Τουρκία για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας

19:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τράβηγμα ο Σφιντέρσκι, ίωση ο Γερεμέγεφ και πρόβλημα στην επίθεση

19:09LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Μετά την Αλίκη τα πράγματα ξέφυγαν, έπρεπε να βρω τις ισορροπίες μου»

19:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Αϊβάζογλου για NBA Europe: «Ξεκινάμε Οκτώβριο του 2027 με 16 ομάδες» - Η αποκάλυψη για τις 12 μόνιμες

18:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωστός τενόρος καταδικάστηκε για ξυλοδαρμό σε βάρος του 14χρονου γιου του

18:58SCENARIO

Η Κρήτη του Βενιζέλου και του Καζαντζάκη δεν μπορεί να έχει σχέση με μαφίες

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πάλεψε με τον ληστή στη Βέροια: «Πυροβόλησε εξ επαφής, τα παιδιά παρακαλούσαν να μη τα σκοτώσει»

18:37LIFESTYLE

Blake Lively: Της στοίχισε 161 εκατ. δολάρια η εκστρατεία δυσφήμησης μετά το «It Ends With Us»

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει με τον Λαβρόφ; Έχασε ή όχι την «εύνοια» του Πούτιν ο βετεράνος διπλωμάτης

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Μεσσήνιοι της Νέας Υόρκης γιορτάζουν 90 χρόνια ιστορίας: «Μας ενώνει το ίδιο χώμα και η ίδια καρδιά», λένε στο Newsbomb

18:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Βιοποικιλότητα»: Η νέα έκθεση - αφύπνιση για το περιβάλλον από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

18:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Επίδειξη δύναμης από τον Τζόκοβιτς και πρόκριση στον τελικό!

18:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δικαίωση ΟΦΗ στο CAS – Παίρνει πίσω τους βαθμούς

18:16LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Χριστίνα παίρνει το φόνο του Βλάση πάνω της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πάλεψε με τον ληστή στη Βέροια: «Πυροβόλησε εξ επαφής, τα παιδιά παρακαλούσαν να μη τα σκοτώσει»

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρνάς: Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας - «Κλείνει για εμένα ένας μεγάλος κύκλος»

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Με «ομπρέλα» Λευκού Οίκου η συνάντηση Πάπα - Οικουμενικού Πατριάρχη στην Τουρκία για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Ακυρώθηκαν 1.000 πτήσεις σε 40 αμερικανικά αεροδρόμια λόγω shutdown

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Οδηγός με McLaren «έσπασε τα κοντέρ» - Τον σταμάτησε η Τροχαία και αστυνομικός του είπε «πάτα το»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

19:47ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός μέχρι το τέλος Νοεμβρίου - Πότε και πού έρχονται ανατροπές

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

19:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Αϊβάζογλου για NBA Europe: «Ξεκινάμε Οκτώβριο του 2027 με 16 ομάδες» - Η αποκάλυψη για τις 12 μόνιμες

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

18:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωστός τενόρος καταδικάστηκε για ξυλοδαρμό σε βάρος του 14χρονου γιου του

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ο 48χρονος ζητούσε «κρεμάλες» σε αναρτήσεις του στο Facebook - Απολογείται την Δευτέρα

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Τι ήταν η φωτεινή βολίδα που «έσκισε» χθες τον αττικό ουρανό - Εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε «φίλοι» την κρατούσαν αλυσοδεμένη στην αυλή και την πυροβολούσαν - Λεπτομέρειες της φρίκης στο Τέξας

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχονται μπόρες και καταιγίδες: Πού θα βρέξει περισσότερο, η πρόγνωση Κολυδά

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση 34χρονης από το Κορδελιό – Έφυγε για να πάει στο φούρνο και δεν επέστρεψε

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καλούνται να καταθέσουν «Φραπές», Σεμερτζίδου (η «Πόπη με την πόρσε»), «Χασάπης» - Σε γραμμή το «όλα στο φως»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ