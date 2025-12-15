Λευκάδα: Άνδρας κατάπιε ναρκωτικά για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο και πνίγηκε

Ένας ημεδαπός άνδρας 42 ετών, ο οποίος διέμενε στην Λευκάδα φέρεται να έχασε τη ζωή του τη Δευτέρα (15/12) γιατί προσπάθησε να καταπιεί συσκευασία με ναρκωτικά προκειμένου να διαφύγει τον έλεγχο.

Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε και πνίγηκε, σύμφωνα με το ilefkada.gr.

Τις επόμενες ώρες αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης