Λευκάδα: Αγοράκι δύο ετών έπεσε σε δεξαμενή λυμάτων - Απεγκλωβίστηκε σώο από τους πυροσβέστες
Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού για προληπτικούς λόγους
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με θετική κατάληξη έληξε τρομακτικό περιστατικό στη Λευκάδα τη Δευτέρα (15/12), όταν παιδί 2 ετών έπεσε σε σηπτική δεξαμενή και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.
Το παιδί ανασύρθηκε σώο, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με τα «Λευκαδίτικα Νέα».
Οι πυροσβέστες προχώρησαν στη διάνοιξη της μικρής επιφανειακής διατομής, προσεγγίζοντας και απεγκλωβίζοντας με αυτόν τον τρόπο το σοκαρισμένο αγόρι.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμικές δονήσεις σε Πέλλα και Κιλκίς
19:48 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Απρόοπτο με Ναν στην Τουρκία, «μέσα» ο Οσμάν
19:28 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε η μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, Ειρήνη
16:22 ∙ LIFESTYLE
Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ
17:45 ∙ LIFESTYLE