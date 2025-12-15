Λευκάδα: Αγοράκι δύο ετών έπεσε σε δεξαμενή λυμάτων - Απεγκλωβίστηκε σώο από τους πυροσβέστες

Η τρύπα στην οποία έπεσε το αγοράκι.

Με θετική κατάληξη έληξε τρομακτικό περιστατικό στη Λευκάδα τη Δευτέρα (15/12), όταν παιδί 2 ετών έπεσε σε σηπτική δεξαμενή και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Το παιδί ανασύρθηκε σώο, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με τα «Λευκαδίτικα Νέα».

Οι πυροσβέστες προχώρησαν στη διάνοιξη της μικρής επιφανειακής διατομής, προσεγγίζοντας και απεγκλωβίζοντας με αυτόν τον τρόπο το σοκαρισμένο αγόρι.

Διαβάστε επίσης