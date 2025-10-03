Λευκάδα: Σκάφος προσάραξε σε αβαθή - Περιπέτεια για τους Γερμανούς επιβάτες

Σε επιχείρηση αποκόλλησης σκάφους προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης (1/10) το Λιμενικό Σώμα στη Λευκάδα, έπειτα από περιστατικό προσάραξης.

Ειδικότερα, η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε από τον Κυβερνήτη ενός επιβατηγού-τουριστικού σκάφους (Ε/Γ-Τ/Ρ) ελληνικής σημαίας, ότι προσάραξε σε αβαθή ύδατα στον νότιο δίαυλο Λευκάδας. Στο σκάφος επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, υπήκοοι Γερμανίας.

Αμέσως, τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο έσπευσαν ένα Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού (ΠΛΣ) καθώς και το αλιευτικό σκάφος «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».

Με τη συνδρομή του αλιευτικού, το τουριστικό σκάφος αποκολλήθηκε και, με τη συνοδεία του ΠΛΣ, κατέπλευσε αυτοδύναμα και με ασφάλεια στη μαρίνα Λευκάδας. Όλοι οι επιβαίνοντες Γερμανοί τουρίστες είναι καλά στην υγεία τους.

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ούτε διαπιστώθηκε εισροή υδάτων στο σκάφος. Το Λιμεναρχείο Λευκάδας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγόρευσε τον απόπλου του Ε/Γ-Τ/Ρ μέχρι την προσκόμιση επίσημου βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.