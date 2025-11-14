Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Νεκρή 70χρονη γυναίκα που έπεσε σε σηπτική δεξαμενή

Μια γυναίκα ηλικίας περίπου 70 ετών έχασε την ζωή της το πρωί της Παρασκευής (14/11) στο χωριό Μεγάλη Δοξιπάρα στην Ορεστιάδα, όταν έπεσε μέσα σε σηπτική δεξαμενή στην αυλή του σπιτιού της.

Σύμφωνα με το Evros-news.gr, η άτυχη γυναίκα που έμενε μόνη της στο σπίτι (ο σύζυγος της είχε πεθάνει εδώ και χρόνια), πήγε να δει την κατάσταση του βόθρου και υπό άγνωστες συνθήκες έπεσε μέσα.

Την εντόπισε ο ένας από τους δυο γιους της που εργάζεται στην Αθήνα και αυτές τις ημέρες βρισκόταν με άδεια στο χωριό. Όταν ξύπνησε αναζήτησε την μητέρα του στο σπίτι, δεν την βρήκε και την αναζήτησε στην αυλή. Είδε τον βόθρο ανοιχτό και την την ηλικιωμένη να επιπλέει στα λύματα χωρίς τις αισθήσεις της.

Τηλεφώνησε αμέσως στην Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική, η οποία έφτασε στη Μεγάλη Δοξιπάρα με δυο οχήματα και πέντε άνδρες, οι οποίοι και ανέσυραν την γυναίκα, αλλά δυστυχώς ήταν νεκρή όπως διαπίστωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

Η επίσημη ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος για το τραγικό δυστύχημα αναφέρει:

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα από σηπτική δεξαμενή στην περιοχή Μεγάλη Δοξιπάρα Ορεστιάδας. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 14, 2025

Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ατύχημα, ενώ φυσικά η σορός της θα μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για νεκροψία-νεκροτομή από τον Καθηγητή Ιατροδικαστικής Παύλο Παυλίδη.

