Ορεστιάδα: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από σηπτική δεξαμενή

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική υπηρεσία το πρωί της Παρασκευής (14/11) για ηλικιωμένη γυναίκα η οποία έπεσε σε σηπτική δεξαμενή στην περιοχή Μεγάλη Δοξιπάρα Ορεστιάδας.

Η γυναίκα ανασύρθηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις της.

Επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

