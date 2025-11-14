Ορεστιάδα: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από σηπτική δεξαμενή
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική υπηρεσία το πρωί της Παρασκευής (14/11) για ηλικιωμένη γυναίκα η οποία έπεσε σε σηπτική δεξαμενή στην περιοχή Μεγάλη Δοξιπάρα Ορεστιάδας.
Η γυναίκα ανασύρθηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις της.
Επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:14 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ηράκλειο: Νεκρός 53χρονος μετά από θανατηφόρο τροχαίο
08:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή στη Γλαύκου
08:45 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διευκρινίσεις σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο D&O των ΕΛΤΑ
08:29 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ο ισχυρότερος κβαντικός υπολογιστής στον κόσμο αρχίζει να λειτουργεί
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ