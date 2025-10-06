Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Βρέφος 11 μηνών έφτασε νεκρό στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Νεκρό με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε το βράδυ της Κυριακής ένα βρέφος 11 μηνών στο Νοσοκομείο Διδυμότειχου. Το βρέφος είχε μεταφερθεί αρχικά σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας.

Όπως αναφέρει το evros-news.gr, οι γιατροί του νοσοκομείο ενημερώθηκαν από τους συναδέλφους τους στο Κέντρο Υγείας και μόλις έφτασε το βρέφος στο νοσοκομείο ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης που διήρκησαν 50 λεπτά χωρίς δυστυχώς κανένα αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μωράκι είναι Ρομά, έμενε με τον παππού και την γιαγιά του και αντιμετώπιζε παρά τους 11 μόλις μήνες της ζωής του σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχε μεταφερθεί και άλλες φορές στο Κέντρο Υγείας και το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου με επιδείνωση αυτών των προβλημάτων, αλλά δυστυχώς αυτή την φορά κατέληξε, προκαλώντας θλίψη όχι μόνο στην οικογένεια του αλλά και σε όλη την τοπική κοινωνία.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν από την νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.