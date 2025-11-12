Έβρος: Από 600 αιτήσεις για μετεγκατάσταση με επιδότηση 10.000 ευρώ εγκρίθηκαν μόλις δύο

Μόνο δύο από τις 600 αιτήσεις για το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση στον Έβρο με επιδότηση έως 10.000 ευρώ» εγκρίθηκαν, όπως αποκάλυψε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Το πρόγραμμα, που είχε ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πριν έναν χρόνο, στόχευε στην προσέλκυση οικογενειών από άλλες περιοχές της Ελλάδας ώστε να εγκατασταθούν μόνιμα σε ορεινά χωριά του Σουφλίου, του Διδυμοτείχου και της Ορεστιάδας, περιοχές που αντιμετωπίζουν δραματική μείωση πληθυσμού.

Η υπουργός εξήγησε ότι η συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις ή αφορούσε ήδη κατοίκους του Έβρου που δεν σκοπεύουν να μετακινηθούν. «Σχεδόν όλες οι αιτήσεις είναι εκτός προϋποθέσεων ή αφορούν κατοίκους που δεν σκοπεύουν να μετακινηθούν. Δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε», τόνισε.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι το πρόγραμμα δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, καθώς δεν κατάφερε να δημιουργήσει ουσιαστικά κίνητρα για νέες οικογένειες να εγκατασταθούν στον ακριτικό νομό. Σύμφωνα με τη Δόμνα Μιχαηλίδου, η αποτυχία οφείλεται εν μέρει σε πολίτες που δεν συμμορφώθηκαν με τους όρους, όμως το αποτέλεσμα παραμένει αδιάψευστο.

*Με πληροφορίες από Evros24.gr

Διαβάστε επίσης