Έβρος: Νέα σύλληψη διακινητή παρανόμων μεταναστών - Τους μετέφερε στο εσωτερικό της χώρας

Σύλληψη διακινητή σημειώθηκε σήμερα το πρωί της Πέμπτης στον βόρειο Έβρο, συγκεκριμένα στον κάμπο του Χειμωνίου, όπου οι αρχές εντόπισαν ΙΧ να κινείται κοντά στον ποταμό Έβρο. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα.

Στο αυτοκίνητο βρέθηκαν τρεις μη νόμιμοι μετανάστες καθώς και ο διακινητής τους. Όλοι συνελήφθησαν και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες από την περιοχή, η υπόθεση αποτελεί ακόμη ένα περιστατικό στη συνεχιζόμενη προσπάθεια αντιμετώπισης της διακίνησης παρανόμων μεταναστών στον Έβρο.

Συνεχίζεται η πίεση στα σύνορα

Παρά τις συνεχείς συλλήψεις, τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών στον Έβρο εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται. Όπως επισημαίνουν τοπικές πηγές, οι εγκέφαλοι δεν δείχνουν να αποθαρρύνονται, διατηρώντας ενεργή την παράνομη δραστηριότητά τους.

