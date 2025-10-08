Στη φυλακή οδηγούνται και οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα όπλα στον Έβρο

Τα όπλα που εντοπίστηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων Τούρκων υπήκοων

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι άλλοι επτά Τούρκοι, μετά τη φυλάκιση των πρώτων έξι, που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη στο Τυχερό Σουφλίου για την υπόθεση των 147 πιστολιών και των εκατοντάδων γεμιστήρων.

Όλοι οι συλληφθέντες Τούρκοι δηλώνουν πολιτικοί πρόσφυγες που διώκονται από το καθεστώς Ερντογάν, ενώ, όλοι δηλώνουν άγνοια για τον οπλισμό που βρέθηκε στην κατοχή τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά μήκος της ελληνοτουρκικής οριογραμμής.

Σε βίντεο καταγράφεται η στιγμή που η ειδική ομάδα συνοριοφυλάκων εντοπίζει τους 13 Τούρκους στο σημείο.

Οι συνοριοφύλακες διατάζουν αρχικά τους συλληφθέντες να γονατίσουν και να σηκώσουν τα χέρια ψηλά, μπροστά στους σάκους που περιείχαν τα όπλα και τα εξαρτήματα. Στη συνέχεια, τους καλούν να πλησιάσουν έναν – έναν για να ολοκληρωθεί η σύλληψη.

