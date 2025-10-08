Στη φυλακή οδηγούνται και οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα όπλα στον Έβρο

Στη φυλακή μεταφέρονται και οι υπόλοιποι Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα εκατοντάδες όπλα στον Έβρο

Newsbomb

Στη φυλακή οδηγούνται και οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα όπλα στον Έβρο

Τα όπλα που εντοπίστηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων Τούρκων υπήκοων

EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι άλλοι επτά Τούρκοι, μετά τη φυλάκιση των πρώτων έξι, που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη στο Τυχερό Σουφλίου για την υπόθεση των 147 πιστολιών και των εκατοντάδων γεμιστήρων.

Όλοι οι συλληφθέντες Τούρκοι δηλώνουν πολιτικοί πρόσφυγες που διώκονται από το καθεστώς Ερντογάν, ενώ, όλοι δηλώνουν άγνοια για τον οπλισμό που βρέθηκε στην κατοχή τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά μήκος της ελληνοτουρκικής οριογραμμής.

Σε βίντεο καταγράφεται η στιγμή που η ειδική ομάδα συνοριοφυλάκων εντοπίζει τους 13 Τούρκους στο σημείο.

Οι συνοριοφύλακες διατάζουν αρχικά τους συλληφθέντες να γονατίσουν και να σηκώσουν τα χέρια ψηλά, μπροστά στους σάκους που περιείχαν τα όπλα και τα εξαρτήματα. Στη συνέχεια, τους καλούν να πλησιάσουν έναν – έναν για να ολοκληρωθεί η σύλληψη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικές πηγές απαντούν σε Ζαχάροβα για Κύπρο και Σκόπια: Ατυχής αναφορά στη χούντα

21:54WHAT THE FACT

Πόσους φίλους χρειάζεται ένα άτομο; Αυτό είναι το βέλτιστο «κοινωνικό δίκτυο»

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Αποχώρησε από το Σύνταγμα - «Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, κερδίσαμε μια μάχη»

21:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Σαλάχ – Η Αίγυπτος έγινε η 20η ομάδα που προκρίνεται

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή οδηγούνται και οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα όπλα στον Έβρο

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Κίνδυνος για το αγαπημένο fish & chips - Η βρετανική κουζίνα πληρώνει ακριβά την υπεραλίευση

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Λεκορνί: Εντός των επόμενων 48 ωρών θα έχουμε νέο πρωθυπουργό - Τι είπε για αλλαγή Μακρόν

21:21ΚΥΠΡΟΣ

Κομισιόν σε Κύπρο για το ηλεκτρικό καλώδιο: «Προχωρήστε χωρίς άλλες καθυστερήσεις»

21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιοβάνοβιτς: «Μεγάλη η σημασία του αγώνα – Πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα συγκριτικά με τη Δανία»

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία ανακοινώνει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Jacky.O.: Η στιγμή που ο βομβιστής αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τη ντισκοτέκ – Βίντεο ντοκουμέντο

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο άντρας που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο γυναίκα του – Την τρύπησε στα μάτια

20:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα μέχρι να χειμωνιάσει

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Μια συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί μέχρι την Παρασκευή - Λαβρόφ: Το σχέδιο Τραμπ το καλύτερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για την εμπλοκή συμβούλου του Ανδρουλάκη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί»

20:20LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Η Χλόη μπροστά στην κόρη της

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρουσίαση βιβλίου Στυλιανίδη: «Καρφί» Μητσοτάκη για Σαμαρά

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Να κάνουν υπομονή οι αγρότες – Σε 10 ημέρες οι αποζημιώσεις από τη θεομηνία Daniel

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ξεκινάει η συνταγματική αναθεώρηση σ' αυτή τη Βουλή»

20:06LIFESTYLE

Νέα αρχή για την Αντζελίνα Τζολί: Λέει «αντίο» στην Αμερική και μετακομίζει στο εξωτερικό - Οι τρεις περιοχές που σχεδιάζει να εγκατασταθεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

22:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικές πηγές απαντούν σε Ζαχάροβα για Κύπρο και Σκόπια: Ατυχής αναφορά στη χούντα

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Φοινικούντα: Η διαθήκη και οι εντάσεις στην οικογένεια πριν το διπλό φονικό

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο άντρας που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο γυναίκα του – Την τρύπησε στα μάτια

18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απών ο Σαμαράς από την παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη στο Ωδείο - Χειραψία Μητσοτάκη με Καραμανλή

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Εικονική αναγκαστική προσγείωση: Πώς συνέβη το ατύχημα κατά τη διάρκεια άσκησης στο Τατόι

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Αποχώρησε από το Σύνταγμα - «Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, κερδίσαμε μια μάχη»

20:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα μέχρι να χειμωνιάσει

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική εξέλιξη στη Γερμανία: Η θετή κόρη μαχαίρωσε την Δήμαρχο - Την υπέδειξε όταν συνήλθε

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο «μπέργκερ λαχανικών»: Το Ευρωκοινοβούλιο απαγορεύει όρους κρέατος για φυτικά προϊόντα

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: Η χούντα στην Ελλάδα παραβίασε το διεθνές δίκαιο στην Κύπρο το 1974

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Η τρομακτική στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι σπιτιού - Για κλάσματα δευτερολέπτου σώθηκαν δύο γυναίκες! Βίντεο σοκ

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης - Του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ

18:28LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Έκανε την γούνα της μίνι φόρεμα και «έβαλε» φωτιά στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Στο Άγιο Όρος ο Μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος για τριήμερη επίσκεψη - Ποιες Μονές θα επισκεφθεί

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Jacky.O.: Η στιγμή που ο βομβιστής αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τη ντισκοτέκ – Βίντεο ντοκουμέντο

21:54WHAT THE FACT

Πόσους φίλους χρειάζεται ένα άτομο; Αυτό είναι το βέλτιστο «κοινωνικό δίκτυο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ