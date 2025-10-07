Έβρος: Προφυλακίστηκαν έξι Τούρκοι μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση των 147 όπλων

Έπειτα από μαραθώνια απολογία στην Ανακρίτρια Αλεξανδρούπολης, προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι έξι από τους δεκατρείς Τούρκους που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη στο Τυχερό Σουφλίου για την υπόθεση των 147 πιστολιών και των εκατοντάδων γεμιστήρων.

Οι επόμενες κινήσεις

Με ομόφωνη απόφαση Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, οι τέσσερις γυναίκες (συμπεριλαμβανομένης μιας μητέρας με δύο μικρά παιδιά) και οι δύο άνδρες προφυλακίζονται.

Αρχικά οδηγήθηκαν στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Φερών και αναμένεται η μεταγωγή τους στις φυλακές τις επόμενες ημέρες.

Ειδική μέριμνα αναμένεται να υπάρξει για τη μητέρα των δύο παιδιών (έχουν συλληφθεί και οι δύο γονείς), η οποία πιθανόν να μεταφερθεί στην ειδική πτέρυγα για μητέρες με παιδιά στις φυλακές Ελαιώνα στην Αθήνα.

Δηλώνουν άγνοια για τα όπλα

Όλοι οι συλληφθέντες Τούρκοι δηλώνουν πολιτικοί πρόσφυγες που διώκονται από το καθεστώς Ερντογάν. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το evros-news, σχετικά με τα όπλα που βρέθηκαν σε σακιά δίπλα τους, όλοι δηλώνουν άγνοια.

Σήμερα οδηγήθηκαν για απολογία δύο ακόμα Τούρκοι, οι οποίοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, μαζί με τους υπόλοιπους τρεις συμπατριώτες τους.

Υπενθυμίζεται ότι χθες αφέθηκε ελεύθερη μια 14χρονη, η οποία είχε συλληφθεί μαζί με την ομάδα των 12 Τούρκων, μετά την απολογία της.

