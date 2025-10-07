Έβρος: Προφυλακίστηκαν έξι Τούρκοι μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση των 147 όπλων

Οι συλληφθέντες Τούρκοι δηλώνουν άγνοια για τα 147 πιστόλια

Newsbomb

Έβρος: Προφυλακίστηκαν έξι Τούρκοι μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση των 147 όπλων

Τα όπλα που εντοπίστηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων Τούρκων υπήκοων

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έπειτα από μαραθώνια απολογία στην Ανακρίτρια Αλεξανδρούπολης, προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι έξι από τους δεκατρείς Τούρκους που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη στο Τυχερό Σουφλίου για την υπόθεση των 147 πιστολιών και των εκατοντάδων γεμιστήρων.

Οι επόμενες κινήσεις

Με ομόφωνη απόφαση Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, οι τέσσερις γυναίκες (συμπεριλαμβανομένης μιας μητέρας με δύο μικρά παιδιά) και οι δύο άνδρες προφυλακίζονται.

Αρχικά οδηγήθηκαν στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Φερών και αναμένεται η μεταγωγή τους στις φυλακές τις επόμενες ημέρες.

Ειδική μέριμνα αναμένεται να υπάρξει για τη μητέρα των δύο παιδιών (έχουν συλληφθεί και οι δύο γονείς), η οποία πιθανόν να μεταφερθεί στην ειδική πτέρυγα για μητέρες με παιδιά στις φυλακές Ελαιώνα στην Αθήνα.

Τούρκοι

Δηλώνουν άγνοια για τα όπλα

Όλοι οι συλληφθέντες Τούρκοι δηλώνουν πολιτικοί πρόσφυγες που διώκονται από το καθεστώς Ερντογάν. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το evros-news, σχετικά με τα όπλα που βρέθηκαν σε σακιά δίπλα τους, όλοι δηλώνουν άγνοια.

Σήμερα οδηγήθηκαν για απολογία δύο ακόμα Τούρκοι, οι οποίοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, μαζί με τους υπόλοιπους τρεις συμπατριώτες τους.

Υπενθυμίζεται ότι χθες αφέθηκε ελεύθερη μια 14χρονη, η οποία είχε συλληφθεί μαζί με την ομάδα των 12 Τούρκων, μετά την απολογία της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα τιμήσει τους πρωταγωνιστές σινεμά της δεκαετίας του ’60

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν κλείνει τα 73 και ονειρεύεται την αθανασία: Στόχος του η αύξηση του προσδόκιμου ζωής

19:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, ΚΕΔ: «Έπρεπε να αποβληθεί και ο Πιερό της ΑΕΚ, λάθος το πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Οργή κατά της Selena Gomez στο διαδίκτυο: Κάλεσε στο γάμο της την Taylor Swift αλλά όχι τη γυναίκα που της δώρισε το νεφρό της

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ κοντά στη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή - «Θα διασφαλίσουμε ότι όλοι θα την τηρήσουν»

19:29LIFESTYLE

Το «Σόι σου» επιστρέφει και το πρώτο teaser είναι στον αέρα

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Νεοεκλεγείσα δήμαρχος βρέθηκε τραυματισμένη από μαχαιριές

19:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μόντο Ντουπλάντις: Ο «βασιλιάς» των αιθέρων έχει... υψοφοβία - Βίντεο

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι φύλαξε το πρώτο φιλί για την ημέρα του γάμου και αποκαλύπτει γιατί «άξιζε τόσο η υπομονή»

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Βαριές «Καμπάνες» για οδήγηση χωρίς κράνος - Βεβαιώθηκαν πάνω από 2.000 παραβάσεις

19:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live-Μητσοτάκης: Η Ελλάδα-παρίας του 2015 δανείζεται φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο διευθυντής της MIT θα παραστεί στις συνομιλίες για τη Γάζα, μεταδίδουν τουρκικά μέσα

19:12LIFESTYLE

Κώστας Φραγκολιάς: «Δεν είμαστε και οι πιο ακριβοπληρωμένοι στο Happy Day»

19:08ΥΓΕΙΑ

Γιατί οι γυναίκες φέρουν υψηλότερο γενετικό κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης - Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Προφυλακίστηκαν έξι Τούρκοι μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση των 147 όπλων

19:00ΚΟΣΜΟΣ

The Stafford London: Το πολυτελές ξενοδοχείο με το μυστικό υπόγειο πέρασμα στο παλάτι του Αγίου Ιακώβου

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Ακυβέρνητο ιστιοφόρο στο πέλαγος - Σπεύδουν πλοία για συνδρομή

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αυξάνονται οι πιέσεις στον Μακρόν να παραιτηθεί ως άρση του αδιεξόδου από την πολιτική κρίση

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Στο «μικροσκόπιο» της Τουρκίας μεταχειρισμένα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter από το Κατάρ

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Δύο χρόνια από την 7η Οκτωβρίου: Η ημέρα της σφαγής που άλλαξε για πάντα τη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Δύο χρόνια από την 7η Οκτωβρίου: Η ημέρα της σφαγής που άλλαξε για πάντα τη Μέση Ανατολή

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα έπεσε σε 13 αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές χάους στη Μαδρίτη: Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων - «Έτρεμε η γη» - Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων - Πληροφορίες θέλουν έως και 40 άτομα να ήταν στο κτήριο όταν κατέρρευσε

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν κλείνει τα 73 και ονειρεύεται την αθανασία: Στόχος του η αύξηση του προσδόκιμου ζωής

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Οργή κατά της Selena Gomez στο διαδίκτυο: Κάλεσε στο γάμο της την Taylor Swift αλλά όχι τη γυναίκα που της δώρισε το νεφρό της

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ κοντά στη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή - «Θα διασφαλίσουμε ότι όλοι θα την τηρήσουν»

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η επεισοδιακή κατάθεση Βάρρα στην Εξεταστική και οι αιχμές για Βορίδη

19:29LIFESTYLE

Το «Σόι σου» επιστρέφει και το πρώτο teaser είναι στον αέρα

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνός τραυμάτισε εργάτη σε οικοδομή στην Πάτρα - Η σημερινή προγνωστική έκπληξη, πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά - Πολύς πόνος, έχω υπομονή»

15:34LIFESTYLE

Klavdia: Xώρισε από τον Oge - «Είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια»

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο σε έκταση αεροδρόμιο στον κόσμο

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Είναι επίσημο: Ο Πάπας Λέων στην Τουρκία για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας - Ολοταχώς για Κοινό Πάσχα Ορθοδόξων και Καθολικών

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Επιστήμονας προειδοποιεί: Το Βόρειο Ρεύμα του Ατλαντικού καταρρέει - Απειλεί να ρίξει την Ευρώπη σε μια «Μικρή Εποχή Παγετώνων»

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Η πλουσιότερη χώρα στην Ευρώπη ζητάει εργαζόμενους: Οι μισθοί φτάνουν και τις 8.000 ευρώ

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Μπαλκόνι αποκολλήθηκε από κτήριο και κατέρρευσε - Ένας τραυματίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ