Πώς εντόπισαν τους Τούρκους με το οπλοστάσιο για έναν μικρό στρατό στον Έβρο

Ένα πραγματικό οπλοστάσιο για έναν μικρό στρατό είχαν μαζί τους οι 13 Τούρκοι που επιχείρησαν να περάσουν από την Τουρκία στην Ελλάδα, από πέρασμα στον Έβρο.

Η αστυνομία ωστόσο συνέλαβε τους επτά άνδρες και τις έξι γυναίκες που, μάλιστα, είχαν μαζί τους και δύο μικρά παιδιά. Οι Τούρκοι είχαν στις τσάντες τους 147 όπλα, 190 γεμιστήρες και πλήθος μεταλλικών εξαρτημάτων – για τα οποία, τώρα, δηλώνουν άγνοια και ισχυρίζονται στις ελληνικές αρχές πως «κάποιοι τους τα έδωσαν».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, κάποια από τα όπλα που μετέφεραν οι Τούρκοι προορίζονταν για την Αθήνα, ώστε να καταλήξουν στα χέρια της τουρκικής μαφίας.

Λόγω «Παρμενίωνα» κρύβονταν επί μία εβδομάδα στον Έβρο

Οι Τούρκοι, σύμφωνα με πληροφορίες, κρύβονταν σε φυλλώματα στις όχθες του Έβρου, κοντά στο αντλιοστάσιο του Τυχερού, καθώς περίμεναν κάποιον να τους παραλάβει και να περάσουν στην Ελλάδα. Οι οδηγοί όμως που είχαν ειδοποιηθεί και επρόκειτο να φθάσουν στο σημείο, δεν έφτασαν ποτέ. Όπως εκτιμούν οι αστυνομικοί, οι συνεργάτες των ανθρώπων που ήθελαν να περάσουν το οπλοστάσιο δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν το σημείο λόγω της Άσκησης «Παρμενίων» που βρισκόταν σε εξέλιξη και λόγω της οποίας οι Ένοπλες Δυνάμεις στον Έβρο ήταν διαρκώς παρούσες παντού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, οι Τούρκοι επί δύο μήνες προετοίμαζαν το πώς θα μπορούσαν να περάσουν τα σύνορα, όμως υπήρξαν συνεχείς αναβολές, που υποδεικνύουν πως ενδεχομένως κάτι τους «φόβιζε» ή τους καθυστερούσε.

Τελικά, χθες Πέμπτη (2/10) πραγματοποίησαν την διαδρομή και κατέληξαν στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τι υποστηρίζουν οι Τούρκοι που συνελήφθησαν στον Έβρο

Οι Τούρκοι που συνελήφθησαν στον Έβρο υποστηρίζουν ότι πέρασαν το ποτάμι με βάρκα από την απέναντι, τουρκική όχθη και πως ο διακινητής τούς έδωσε τις δύο τσάντες που περιείχαν τα όπλα. Η εντολή του προς τους μετανάστες – σύμφωνα, πάντα, με όσα υποστηρίζουν στις αρχές, ήταν να δώσουν τις τσάντες αυτές σε εκείνους που θα έρχονταν από την Ελλάδα να τους παραλάβουν, μόλις διέσχιζαν το ποτάμι. Οι οδηγοί αυτοί ωστόσο δεν κατόρθωσαν να φτάσουν – πιθανώς λόγω του «Παρμενίωνα», με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να συλληφθούν.

