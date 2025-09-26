Πυροβολισμό δέχτηκαν συνοριοφύλακες που περιπολούσαν στον ποταμό Έβρο

Πυροβολισμό φέρεται να δέχτηκαν συνοριοφύλακες που περιπολούσαν στον ποταμό Έβροστην περιοχή των Φερών.

Όπως αναφέρει το e-evros.gr, το περιστατικό συνέβη το βράδυ μεταξύ Πέμπτης προς Παρασκευή όταν περίπολος δέχθηκε πυροβολισμό από την απέναντι πλευρά του ποταμού.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η σφαίρα (διαμετρήματος 7,62), διαπέρασε το πίσω μέρος του οχήματος που επέβαιναν οι συνοριοφύλακες χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός.

Ήδη γίνονται έρευνες για να εξακριβωθεί ποιος και γιατί πυροβόλησε κατά των Ελλήνων αστυνομικών.