Ένοπλες Δυνάμεις: Εικόνες και βίντεο από την άσκηση ετοιμότητας σε Αιγαίο και Έβρο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το βράδυ της Τετάρτης, 17 Σεπτεμβρίου 2025, η μεσαίας κλίμακας άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, που διέταξε αιφνιδιαστικά ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Η τελική φάση της συγκεκριμένης άσκησης των Ενόπλων Δυνάμεων διεξήχθη σε νησί της περιοχής ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) η οποία περιλάμβανε ανακατάληψη βραχονησίδας, με συμμετοχή τμημάτων της διακλαδικής δύναμης επιχειρήσεων που ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης.

Επιθετικό ελικόπτερο Apache της Αεροπορίας Στρατού

Τη δραστηριότητα παρακολούθησε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, τον Διοικητή ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή και τον Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγο Γεώργιο Μανουρά.

Από τα ξημερώματα μέχρι και τη νύχτα αναπτύχθηκαν στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων σε 30 νησιά και βραχονησίδες, ενώ στην άσκηση συμμετείχαν πάνω από 60 αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.) και το σύνολο του Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.), ενώ ενεργοποιήθηκαν και χερσαίες δυνάμεις στον Εβρο.