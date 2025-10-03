Έβρος: Συλλήψεις 13 Τούρκων με 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες στο Σουφλί
Ο οπλισμός των 13 συλληφθέντων επρόκειτο να μεταφερθεί στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Αρχών
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε μια σημαντική επιχείρηση προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στον Έβρο, συλλαμβάνοντας 13 Τούρκους υπηκόους (επτά άνδρες και έξι γυναίκες), καθώς εντοπίστηκαν να έχουν στην κατοχή τους εκατοντάδες πιστόλια.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Σουφλίου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 147 πιστόλια μάρκας Glock, μαζί με 190 γεμιστήρες και διάφορα εξαρτήματα όπλων.
Οι αρχές εκτιμούν ότι οι συλληφθέντες σκόπευαν να μεταφέρουν τον οπλισμό στην Αθήνα. Η προανάκριση για το δίκτυο διακίνησης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:02 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Audi on Tour: Η Θεσσαλονίκη γίνεται η καρδιά της Audi
11:42 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γιατί η Ιαπωνία ξεμένει από την αγαπημένη της μπύρα
11:15 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ