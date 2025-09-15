Χίος: Σύλληψη δύο Τούρκων για λαθρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 12.500 κινητά αξίας 700.000 ευρώ

Με τη συνδρομή της ΕΥΠ, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας – Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου συνέλαβαν την Πέμπτη (11/09) δύο υπηκόους Τουρκίας, ηλικίας 62 και 72 ετών, για λαθρεμπόριο.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε ιστιοφόρο με σημαία Τουρκίας και επιβαίνοντες τους δύο άνδρες, πριν από τον απόπλου από το λιμάνι της Χίου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 4.000 κινητά τηλέφωνα, διαφόρων επωνυμιών, τα οποία δεν έφεραν νόμιμα παραστατικά.

Ακόμη, εντοπίστηκε ένα όχημα τύπου βαν, το οποίο χρησιμοποιούσε ο 62χρονος και μέσα στο οποίο ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8.500 κινητά τηλέφωνα, διαφόρων επωνυμιών.

Στο όχημα εντοπίστηκαν επίσης δύο παραστατικά – φορτωτικές, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν έφεραν αρίθμηση, δεν αναγραφόταν το μεταφορικό μέσο, ούτε τα ΑΦΜ αποστολέα και παραλήπτη.

Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 12.500 κινητά τηλέφωνα, τα οποία δεν έφεραν τα νόμιμα παραστατικά αγοράς – αποδείξεις και για τα οποία οι συλληφθέντες δεν είχαν λάβει άδεια από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για την εξαγωγή τους προς την Τουρκία. Οι συσκευές δεν έφεραν κουτί συσκευασίας ή παρελκόμενα, ενώ, η εκτιμώμενη αξία πώλησης του συνόλου των κινητών ανέρχεται σε 695.000 ευρώ.

Ακόμη, κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, το σκάφος, το όχημα τύπου βαν, ένα τάμπλετ και τα χρηματικά ποσά των 1.855 ευρώ και των 2.370 λιρών Τουρκίας. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.