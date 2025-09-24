Έβρος: Οικογενειακή τραγωδία στην Εγνατία – Νεκρή η μητέρα, τραυματίας ο γιος
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/09) στην Εγνατία Οδό
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι της Τετάρτης (24/09) στην Εγνατία Οδό, λίγο πριν από τα διόδια Αρδανίου.
Συγκεκριμένα, ένα ΙΧ αυτοκίνητο (μάρκας Toyota) εξετράπη της πορείας του για άγνωστο λόγο και κατέληξε εκτός οδοστρώματος, αναποδογυρισμένο.
Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο Τούρκοι υπήκοοι, μητέρα και γιος, οι οποίοι επέστρεφαν στην Τουρκία.
Η άτυχη γυναίκα (περίπου 60 – 65 ετών) ανασύρθηκε νεκρή από το αυτοκίνητο, ενώ ο γιος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, εκτός κινδύνου, σύμφωνα με το e-evros.gr.
