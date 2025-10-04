Έβρος: «Τα όπλα θα κατέληγαν σε εγκληματικά χέρια» - Προθεσμία έλαβαν οι 13 Τούρκοι

Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI είχαν εντοπίσει τα όπλα κρυμμένα σε «καβάτζα» και είχαν στήσει «ενέδρα» στην περιοχή του Τυχερού Σουφλίου

Έβρος: «Τα όπλα θα κατέληγαν σε εγκληματικά χέρια» - Προθεσμία έλαβαν οι 13 Τούρκοι
Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν από την εισαγγελία Αλεξανδρούπολης οι 13 Τούρκοι που συνέλαβε το ελληνικό FBI στον Έβρο, καθώς μετέφεραν σάκους με 147 πιστόλια, 910 γεμιστήρες, εξαρτήματα και τμήματα όπλων.

Οι 13 Τούρκοι, επτά άνδρες και έξι γυναίκες, μεταφέρθηκαν το πρωί του Σαββάτου (4.10.25) στο δικαστικό μέγαρο Αλεξανδρούπολης όπου παρουσιάστηκαν ενώπιον του εισαγγελέα. Οι 13 που συνελήφθησαν στον Έβρο αρνούνται τις κατηγορίες δηλώνοντας πως στην Τουρκία τους έδωσαν τους σάκους να τους μεταφέρουν σε ελληνικό έδαφος χωρίς να γνωρίζουν τίποτα παραπάνω.

Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI είχαν εντοπίσει τα όπλα κρυμμένα σε «καβάτζα» και είχαν στήσει «ενέδρα» στην περιοχή του Τυχερού Σουφλίου, περιμένοντας τους παραλήπτες που είχαν περάσει παράνομα στην ελληνική επικράτεια μέσω του ποταμού.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 13 ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / EUROKINISSI)

Συνελήφθησαν 13 υπήκοοι Τουρκίας απο αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχή του Σουφλίου Έβρου. Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα όπλων. Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025.

Κωνσταντία Δημογλίδου: «Τα όπλα θα κατέληγαν σε εγκληματικά χέρια»

Από την πλευρά της πάντως η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε: «Υπήρχαν πληροφορίες ότι με κάποιο τρόπο θα προσπαθούσαν να εισάγουν αυτόν τον οπλισμό στη χώρα μας, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία βέβαια. Γι’ αυτό και χρειάστηκε οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Θεσσαλονίκης να παραμείνουν αρκετές ώρες στην παραμεθόριο περιοχή. Μάλιστα, με τη συνδρομή ειδικής ομάδας της Αλεξανδρούπολης, για να διαπιστώσουν αν έχει γίνει όντως η παράνομη είσοδος αυτών των ατόμων και πού ακριβώς κρύβονταν. Τα άτομα αυτά κρύβονταν σε σημείο με υψηλή βλάστηση για να μην μπορούν να γίνουν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς».

Για τις μεγάλες ποσότητες μεταλλικών εξαρτημάτων που επίσης βρέθηκαν, η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε: «Ο αριθμός των εξαρτημάτων μας δείχνει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθούν τουλάχιστον ακόμη 30 λειτουργικά όπλα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών, προσθέτοντας ουσιαστικά κάποια πλαστικά μέρη τα οποία έλειπαν από αυτά. Το έχουμε δει στο παρελθόν να δημιουργούνται τέτοια μέρη με εκτυπωτές 3D».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. τα όπλα αυτά «δεν θα κατέληγαν μόνο σε μία πόλη, όπως για παράδειγμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που ήταν ο πλησιέστερος ίσως προορισμός, ακόμη και στην Αττική ή και σε άλλες πόλεις, όπου θα μπορούσαν να διοχετεύσουν σε εγκληματικά χέρια μέσα σε πολλά εισαγωγικά αυτόν τον οπλισμό».

